В Финляндии начались учения сухопутных сил
В Лапландии начались учения сухопутных сил Финляндии с военными из США и Канады
Военнослужащие армии Финляндии во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Учения сухопутных сил Финляндии совместно с военными из США и Канады начались в финской Лапландии и продлятся о 28 февраля, сообщают в понедельник сухопутные силы Финляндии.
"Подразделения боевой готовности егерской бригады и бригады Кайнуу будут тренироваться вместе с американскими и канадскими войсками в сложных условиях центральной Лапландии в ходе учений Arctic Forge 25 в Соданкюля с 17 по 28 февраля", - говорится в сообщении.
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Численность войск и используемой техники в сообщении не приводится.
Ранее сухопутные войска сообщали, что порядка 3 тысяч военнослужащих и 400 единиц техники будут участвовать в серии региональных учений в Финляндии в конце февраля и начале марта, часть из них пройдет недалеко от границы с Россией.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО (4 апреля 2023 года) наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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