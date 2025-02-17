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Государственный выпускной экзамен: расписание и особенности в 2025 году

ГВЭ 2025: что такое государственный выпускной экзамен, когда проходит, расписание

Государственный выпускной экзамен: расписание и особенности в 2025 году

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ): что это такое, чем он отличается от ОГЭ и ЕГЭ, можно ли поступить в колледж после сдачи ГВЭ в 9 классе в 2025 году - в... РИА Новости, 17.02.2025

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2025-02-17T20:49:00+03:00

2025-02-17T20:49:00+03:00

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основной государственный экзамен (огэ)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ): что это такое, чем он отличается от ОГЭ и ЕГЭ, можно ли поступить в колледж после сдачи ГВЭ в 9 классе в 2025 году - в материале РИА Новости.Государственный выпускной экзаменГосударственный выпускной экзамен (ГВЭ) – это форма итоговой аттестации для учеников, которые имеют особенности в прохождении обучения и не могут сдать стандартное тестирование.ГВЭ-9 – это форма ОГЭ, основного государственного экзамена для учащихся 9-х классов. ГВЭ-11 - это форма ЕГЭ - для учащихся 11-х классов.Отличия ГВЭ от ОГЭ и ЕГЭГосударственный выпускной экзамен в сравнении с ЕГЭ и ОГЭ проводится в упрощенной форме. Ученик может сам выбрать тип его проведения – устно или письменно. При устном ответе в аудитории ведется аудиозапись.Во время экзамена по русскому языку ученик может выбрать себе задание: диктант, сочинение или изложение с творческим заданием. Формы экзамена обучающиеся выбирают в день его проведения, предварительно ознакомившись с возможными темами сочинений и текстами для изложения.При сдаче экзамена учеником с ограниченными возможностями здоровья к стандартному времени его проведения прибавляется полтора часа. Во время проведения ГВЭ в помещении должны присутствовать ассистенты и врачи.Если школьник по состоянию своего здоровья не может выйти из дома, экзамен будет проводиться по месту проживания. В помещении устанавливается оборудование для видеонаблюдения, а во время аттестации в доме присутствуют два организатора.Еще одно отличие ГВЭ от ЕГЭ и ОГЭ – во время проведения аттестации чаще используются не тесты, а проверочные работы. Экзамен по математике представляет собой контрольную работу, похожую на те, что решали ученики в течение учебного года. Она также может быть письменной или устной.Во время экзамена обучающимся с ограниченными возможностями здоровья разрешается использовать определенные технические средства: слуховые аппараты, звукоусиливающее устройство и т.д. Телефоном пользоваться во время ГВЭ запрещено. В помещении, где проводится экзамен, можно обратиться за помощью к ассистенту. Но эта помощь не должна противоречить правилам проведения ГВЭ.Детей-инвалидов и школьников с ограниченными возможностями здоровья размещают по разным аудиториям, организовывая для них специальное рассаживание с присутствием врача в помещении. Кроме того, количество экзаменующихся в одном кабинете могут уменьшить.При оценке экзаменационной работы эксперты используют первичные баллы. Далее из них складывается итоговая оценка, соответствующая пятибалльной системе.Зачем сдаватьГосударственный выпускной экзамен необходимо сдать для того, чтобы получить аттестат об окончании школы. Оценки учитываются при выставлении итоговых отметок.Кто может сдаватьЗаявление на сдачу государственного выпускного экзамена могут подавать школьники, относящиеся к следующим категориям:Для сдачи ГВЭ в школе необходимо написать заявление с указанием выбранных дисциплин.Медицинское заключение ПМПК для ГВЭПомимо подписанного заявления для сдачи ГВЭ школьникам необходимо предоставить документы, подтверждающие неспособность участвовать в обычной аттестации. Для этого обучающиеся проходят психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). Она определяет у школьников наличие или отсутствие ограничений по здоровью, а также принимает решение, может ли обучающийся сдавать ГВЭ.Школьникам необходимо предоставить заключение ПМПК и заявление со списком выбранных экзаменов до 1 марта.Сроки сдачиОбычно государственный выпускной экзамен проходит в те же сроки, что и ОГЭ и ЕГЭ. В рамках приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора № 789/2091 от 11.11.2024 г. "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2025 году" был утвержден проект расписания ГВЭ в 2025 году.ГВЭ-9:Досрочный период:Основной период:Резервные дни основного периода:Дополнительный период:Резервные дни дополнительного периода:ГВЭ-11:Досрочный период:Резервные дни досрочного периода:Основной период:Резервные дни основного периода:Дополнительный период:Резервные дни дополнительного периода:Предметы для сдачиПредметы для сдачи ГВЭ, как и на ОГЭ и ЕГЭ, делятся на два типа: профильные и по выбору. Профильные предметы - русский язык и математика. К экзаменам по выбору относятся: обществознание, история, химия, биология, литература, физика, иностранный язык, ИКТ и информатика.Государственный выпускной экзамен в 9 и 11 классе оценивается по пятибалльной системе. Выпускные работы учеников проверяют два эксперта.Подготовка к сдачеК государственному выпускному экзамену нужно готовиться так же, как и к любой итоговой аттестации. Чтобы понимать, какие задачи придется решать ученику на ГВЭ, какие формулировки используются в вопросах и чтобы оценить сложность работы, можно взять задания из открытого банка Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Демонстрационные варианты контрольных работ есть в открытом доступе в интернете.Аттестат ГВЭАттестат ГВЭ практически идентичен аттестату ОГЭ или ЕГЭ. Он дает возможность учащемуся поступить в вуз или средние специальные заведения.Поступление в учебное заведение после ГВЭПри успешной сдаче ГВЭ в 11 классе обучающийся получает школьный аттестат. Но по закону результаты государственного выпускного экзамена вузом не засчитываются (в отличии от баллов ЕГЭ). Каждое высшее учебное заведение обязано провести для будущего студента отдельные вступительные испытания. Форма и список таких испытаний зависит от конкретного вуза. Для уточнения информации необходимо обращаться в приемную комиссию.После сдачи ГВЭ в 9 классе выпускники, как правило, поступают в специализированные учреждения для получения образования с учетом особенностей их здоровья.

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https://ria.ru/20250209/ege-1735501889.html

https://ria.ru/20250129/ege-1996140629.html

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образование, образование - общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ)