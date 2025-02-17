https://ria.ru/20250217/eksport-1999881993.html

Объем поддержанного экспорта на "Моем экспорте" превысил 155 млрд руб

Объем поддержанного экспорта на "Моем экспорте" превысил 155 млрд руб - РИА Новости, 17.02.2025

Объем поддержанного экспорта на "Моем экспорте" превысил 155 млрд руб

Значительный рост числа зарегистрированных компаний зафиксирован в 2024 году на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", он превысил отметку в 37 тысяч РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:22:00+03:00

2025-02-17T17:22:00+03:00

2025-02-17T17:22:00+03:00

экономика

россия

экспорт

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Значительный рост числа зарегистрированных компаний зафиксирован в 2024 году на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", он превысил отметку в 37 тысяч - прирост составил более 10 тысяч компаний, объем поддержанного экспорта клиентов платформы превысил 155 миллиардов рублей сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В прошлом году клиенты платформы осуществили экспортные поставки в порядка 200 стран мира, а общий объем поддержанного экспорта, по предварительным данным, превысил 155 миллиардов рублей", - говорится в сообщении."Результаты работы платформы за 2024 год свидетельствуют о растущем доверии к платформе со стороны российского бизнеса и ее эффективности как инструмента поддержки экспорта. В планах на текущий год – дальнейшее развитие функциональности платформы, расширение спектра предоставляемых услуг и укрепление сотрудничества с российскими экспортерами", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Напоминаем, что цифровая платформа "Мой экспорт", созданная в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направлена на упрощение доступа российских экспортеров к мерам поддержки и сервисам, ускоряющим и облегчающим ведение бизнеса. Это флагманский проект РЭЦ, который переводит в "цифру" решение большинства задач в сфере экспорта. Так, "Мой экспорт" предлагает инструменты для анализа рынка и прогнозирования спроса, на платформе экспортер может найти контрагентов, финансовых и логистических партнеров для обслуживания сделки, компенсировать затраты на транспортировку, получить страховую и кредитную поддержку, оформить экспортные сертификаты и др.Сейчас на платформе полностью в цифровом виде можно получить 126 услуг для развития бизнеса экспортеров. Среди запущенных сервисов в прошлом году - Единый каталог услуг, в котором представлено более 630 услуг и мер поддержки: их предоставляют более 115 федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, финансовых организаций, а также порядка 620 коммерческих организаций.В 2024 году сервис "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт" обработал более 4000 заявок от российских экспортеров, из которых более половины поступило от компаний МСП. В сравнении с результатами 2023 года прирост числа оказанных услуг на cервисе составил 55%. Широкое использование этого сервиса МСП стало возможным благодаря государственной поддержке, предоставляемой через региональные Центры поддержки экспорта.В течение всего 2024 года шло интенсивное развитие возможностей и удобства сервисов для получения ветеринарного, фитосанитарного сертификатов и сертификата происхождения для экспорта товаров. В результате проведенных работ востребованность сервисов существенно возросла и по итогам года данные сервисы стали лидерами по востребованности.В 2024 году продолжилась интеграция цифровой платформы "Мой экспорт" с регионами России. Были подписаны соглашения о сотрудничестве между РЭЦ и правительствами Амурской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Саратовской, Смоленской, Иркутской и Оренбургской областей, Республики Татарстан и Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарской Республики, Алтайского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чеченской Республикой и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Документы обеспечивают информационный обмен и упрощение доступа экспортеров к мерам поддержки экспорта. Эта работа будет продолжена и в 2025 году.

https://ria.ru/20250210/rets-1998380155.html

https://ria.ru/20250206/vebrf-1997814908.html

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экономика, россия, экспорт