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Ефимов: три деловых комплекса возвели в 2024 году в центре Москвы - РИА Новости, 17.02.2025
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14:06 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/efimov-1999783879.html
Ефимов: три деловых комплекса возвели в 2024 году в центре Москвы
Ефимов: три деловых комплекса возвели в 2024 году в центре Москвы - РИА Новости, 17.02.2025
Ефимов: три деловых комплекса возвели в 2024 году в центре Москвы
Три деловых комплекса совокупной площадью более 550 тысяч квадратных метров построили в 2024 году в центре Москвы, рассказал заммэра Москвы по градостроительной РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:06:00+03:00
2025-02-17T14:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Три деловых комплекса совокупной площадью более 550 тысяч квадратных метров построили в 2024 году в центре Москвы, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, новые деловые объекты построены в районах Тверской и Пресненский."Их совокупная площадь составляет более 552,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности в построенных в 2024 году деловых центрах организованы условия для более 27 тысяч сотрудников. Помимо офисных помещений, в зданиях организуют подземные паркинги, торговые павильоны, кафе, рестораны, точки быстрого питания, а также физкультурно-оздоровительные центры", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Самым крупным из них является высотный комплекс Moscow Towers на 411 тысяч квадратных метров в "Москва-Сити". В здании 63 наземных и шесть подземных этажей. В подземной части расположены многоуровневая парковка, торговые объекты, а также прямой переход на станцию метро "Деловой центр".Также сообщении указывается, что в 2024 году завершилось строительство одной из башен площадью почти 120 тысяч квадратных метров в iCity.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: три деловых комплекса возвели в 2024 году в центре Москвы

Ефимов: три деловых комплекса построили в 2024 году в центре Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Три деловых комплекса совокупной площадью более 550 тысяч квадратных метров построили в 2024 году в центре Москвы, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, новые деловые объекты построены в районах Тверской и Пресненский.
"Их совокупная площадь составляет более 552,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности в построенных в 2024 году деловых центрах организованы условия для более 27 тысяч сотрудников. Помимо офисных помещений, в зданиях организуют подземные паркинги, торговые павильоны, кафе, рестораны, точки быстрого питания, а также физкультурно-оздоровительные центры", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Самым крупным из них является высотный комплекс Moscow Towers на 411 тысяч квадратных метров в "Москва-Сити". В здании 63 наземных и шесть подземных этажей. В подземной части расположены многоуровневая парковка, торговые объекты, а также прямой переход на станцию метро "Деловой центр".
Также сообщении указывается, что в 2024 году завершилось строительство одной из башен площадью почти 120 тысяч квадратных метров в iCity.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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