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Ефимов: в Москве по проектам КРТ реорганизуют 41 площадку - РИА Новости, 17.02.2025
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09:14 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/efimov-1999611370.html
Ефимов: в Москве по проектам КРТ реорганизуют 41 площадку
Ефимов: в Москве по проектам КРТ реорганизуют 41 площадку - РИА Новости, 17.02.2025
Ефимов: в Москве по проектам КРТ реорганизуют 41 площадку
В 38 районах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют 41 участок и построят там жилые дома, социальные и деловые объекты,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:14:00+03:00
2025-02-17T09:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В 38 районах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют 41 участок и построят там жилые дома, социальные и деловые объекты, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов.По договорам КРТ на 683 гектарах земли возведут 14,1 миллиона квадратных метров недвижимости."В результате на участках появятся современные жилые кварталы, а также объекты общественно-делового назначения и экологичные производства. Инвестиции в развитие площадок составят около 4,7 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 300 миллиардов рублей. В результате город получит примерно 153 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.В частности, планируется построить жилые комплексы площадью около 7,8 миллиона квадратных метров, а также 6,4 миллиона "квадратов" производств и общественно-деловых объектов. В их числе школы на 13,4 тысячи учеников, детские сады на 6 тысяч детей, пожарное депо, шесть медицинских центров и поликлиник, 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и культурно-досуговый центр.На данный момент в Москве по поручению мэра Сергея Собянина разрабатываются 302 проекта КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве по проектам КРТ реорганизуют 41 площадку

Ефимов: в 38 районах столицы в рамках КРТ реорганизуют 41 участок

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В 38 районах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют 41 участок и построят там жилые дома, социальные и деловые объекты, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов.
По договорам КРТ на 683 гектарах земли возведут 14,1 миллиона квадратных метров недвижимости.
«
"В результате на участках появятся современные жилые кварталы, а также объекты общественно-делового назначения и экологичные производства. Инвестиции в развитие площадок составят около 4,7 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 300 миллиардов рублей. В результате город получит примерно 153 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
В частности, планируется построить жилые комплексы площадью около 7,8 миллиона квадратных метров, а также 6,4 миллиона "квадратов" производств и общественно-деловых объектов. В их числе школы на 13,4 тысячи учеников, детские сады на 6 тысяч детей, пожарное депо, шесть медицинских центров и поликлиник, 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и культурно-досуговый центр.
На данный момент в Москве по поручению мэра Сергея Собянина разрабатываются 302 проекта КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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