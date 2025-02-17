https://ria.ru/20250217/efimov-1999611370.html

Ефимов: в Москве по проектам КРТ реорганизуют 41 площадку

Ефимов: в Москве по проектам КРТ реорганизуют 41 площадку - РИА Новости, 17.02.2025

Ефимов: в Москве по проектам КРТ реорганизуют 41 площадку

В 38 районах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют 41 участок и построят там жилые дома, социальные и деловые объекты,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:14:00+03:00

2025-02-17T09:14:00+03:00

2025-02-17T09:14:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:73:2400:1423_1920x0_80_0_0_9d751c338bd1c1e2eaf5d9f0c875749a.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В 38 районах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют 41 участок и построят там жилые дома, социальные и деловые объекты, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов.По договорам КРТ на 683 гектарах земли возведут 14,1 миллиона квадратных метров недвижимости."В результате на участках появятся современные жилые кварталы, а также объекты общественно-делового назначения и экологичные производства. Инвестиции в развитие площадок составят около 4,7 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 300 миллиардов рублей. В результате город получит примерно 153 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.В частности, планируется построить жилые комплексы площадью около 7,8 миллиона квадратных метров, а также 6,4 миллиона "квадратов" производств и общественно-деловых объектов. В их числе школы на 13,4 тысячи учеников, детские сады на 6 тысяч детей, пожарное депо, шесть медицинских центров и поликлиник, 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и культурно-досуговый центр.На данный момент в Москве по поручению мэра Сергея Собянина разрабатываются 302 проекта КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы