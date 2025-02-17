https://ria.ru/20250217/efimov-1999611370.html
Ефимов: в Москве по проектам КРТ реорганизуют 41 площадку
Ефимов: в Москве по проектам КРТ реорганизуют 41 площадку - РИА Новости, 17.02.2025
Ефимов: в Москве по проектам КРТ реорганизуют 41 площадку
В 38 районах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют 41 участок и построят там жилые дома, социальные и деловые объекты,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:14:00+03:00
2025-02-17T09:14:00+03:00
2025-02-17T09:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:73:2400:1423_1920x0_80_0_0_9d751c338bd1c1e2eaf5d9f0c875749a.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В 38 районах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют 41 участок и построят там жилые дома, социальные и деловые объекты, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов.По договорам КРТ на 683 гектарах земли возведут 14,1 миллиона квадратных метров недвижимости."В результате на участках появятся современные жилые кварталы, а также объекты общественно-делового назначения и экологичные производства. Инвестиции в развитие площадок составят около 4,7 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 300 миллиардов рублей. В результате город получит примерно 153 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.В частности, планируется построить жилые комплексы площадью около 7,8 миллиона квадратных метров, а также 6,4 миллиона "квадратов" производств и общественно-деловых объектов. В их числе школы на 13,4 тысячи учеников, детские сады на 6 тысяч детей, пожарное депо, шесть медицинских центров и поликлиник, 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и культурно-досуговый центр.На данный момент в Москве по поручению мэра Сергея Собянина разрабатываются 302 проекта КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_bad3f884c9203eaf993e418088285418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве по проектам КРТ реорганизуют 41 площадку
Ефимов: в 38 районах столицы в рамках КРТ реорганизуют 41 участок
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В 38 районах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют 41 участок и построят там жилые дома, социальные и деловые объекты, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов.
По договорам КРТ на 683 гектарах земли возведут 14,1 миллиона квадратных метров недвижимости.
«
"В результате на участках появятся современные жилые кварталы, а также объекты общественно-делового назначения и экологичные производства. Инвестиции в развитие площадок составят около 4,7 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 300 миллиардов рублей. В результате город получит примерно 153 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
В частности, планируется построить жилые комплексы площадью около 7,8 миллиона квадратных метров, а также 6,4 миллиона "квадратов" производств и общественно-деловых объектов. В их числе школы на 13,4 тысячи учеников, детские сады на 6 тысяч детей, пожарное депо, шесть медицинских центров и поликлиник, 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и культурно-досуговый центр.
На данный момент в Москве
по поручению мэра Сергея Собянина
разрабатываются 302 проекта КРТ площадью около 4,2 тысячи гектаров.