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Ефимов: на юге Москвы построят новую школу - РИА Новости, 17.02.2025
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10:10 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/efimov-1999609994.html
Ефимов: на юге Москвы построят новую школу
Ефимов: на юге Москвы построят новую школу - РИА Новости, 17.02.2025
Ефимов: на юге Москвы построят новую школу
На юге Москвы в Даниловском районе построят здание школы на 1,8 тысячи мест, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов. РИА Новости, 17.02.2025
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На юге Москвы в Даниловском районе построят здание школы на 1,8 тысячи мест, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов.Школа будет возведена за счет бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы."Объект возведут на участке площадью 3,2 гектара. Благодаря новому школьному зданию в районе появятся дополнительные 1,8 тысячи мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Новая школа будет находится на проспекте Андропова, рядом со станцией метро "Технопарк" и платформой ЗИЛ МЦК. Как сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, этот район активно застраивается, в том числе объектами инфраструктуры. "Появление новой школы обеспечит семьи с детьми комфортными условиями для получения образования в шаговой доступности от дома", – отметила она.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юге Москвы построят новую школу

Ефимов: в Даниловском районе Москвы построят школу на 1,8 тысяч мест

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На юге Москвы в Даниловском районе построят здание школы на 1,8 тысячи мест, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов.
Школа будет возведена за счет бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы.
«
"Объект возведут на участке площадью 3,2 гектара. Благодаря новому школьному зданию в районе появятся дополнительные 1,8 тысячи мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Новая школа будет находится на проспекте Андропова, рядом со станцией метро "Технопарк" и платформой ЗИЛ МЦК. Как сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, этот район активно застраивается, в том числе объектами инфраструктуры. "Появление новой школы обеспечит семьи с детьми комфортными условиями для получения образования в шаговой доступности от дома", – отметила она.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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