Ефимов: на юге Москвы построят новую школу
Ефимов: в Даниловском районе Москвы построят школу на 1,8 тысяч мест
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На юге Москвы в Даниловском районе построят здание школы на 1,8 тысячи мест, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов.
Школа будет возведена за счет бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы.
«
"Объект возведут на участке площадью 3,2 гектара. Благодаря новому школьному зданию в районе появятся дополнительные 1,8 тысячи мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Новая школа будет находится на проспекте Андропова, рядом со станцией метро "Технопарк" и платформой ЗИЛ МЦК. Как сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, этот район активно застраивается, в том числе объектами инфраструктуры. "Появление новой школы обеспечит семьи с детьми комфортными условиями для получения образования в шаговой доступности от дома", – отметила она.