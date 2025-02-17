https://ria.ru/20250217/efimov-1999609994.html

Ефимов: на юге Москвы построят новую школу

Ефимов: на юге Москвы построят новую школу - РИА Новости, 17.02.2025

Ефимов: на юге Москвы построят новую школу

На юге Москвы в Даниловском районе построят здание школы на 1,8 тысячи мест, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:10:00+03:00

2025-02-17T10:10:00+03:00

2025-02-17T10:10:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984088363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc2b187b59298fbe3c26eb17529c1f6b.png

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На юге Москвы в Даниловском районе построят здание школы на 1,8 тысячи мест, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов.Школа будет возведена за счет бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы."Объект возведут на участке площадью 3,2 гектара. Благодаря новому школьному зданию в районе появятся дополнительные 1,8 тысячи мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Новая школа будет находится на проспекте Андропова, рядом со станцией метро "Технопарк" и платформой ЗИЛ МЦК. Как сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, этот район активно застраивается, в том числе объектами инфраструктуры. "Появление новой школы обеспечит семьи с детьми комфортными условиями для получения образования в шаговой доступности от дома", – отметила она.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы