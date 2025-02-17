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Биография Александра Дюкова

Биография Александра Дюкова - РИА Новости, 17.02.2025

Биография Александра Дюкова

Российский государственный деятель Александр Валерьевич Дюков родился 13 декабря 1967 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:53:00+03:00

2025-02-17T15:53:00+03:00

2025-02-17T15:53:00+03:00

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александр дюков

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Российский государственный деятель Александр Валерьевич Дюков родился 13 декабря 1967 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1991 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный морской технический университет) по специальности "инженер-аэрогидромеханик". В 2001 году получил степень MBA по деловому администрированию в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента.С 1991 года работал в СП "Совэкс" на должностях инженера, заместителя генерального директора.В 1996-1998 годах был финансовым директором, генеральным директором ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" (ныне АО " Петербургский нефтяной терминал ").В 1998 году занимал должность директора по экономике ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" (ныне АО "Морской порт Санкт-Петербург"), в 1998-1999 годах исполнял обязанности генерального директора организации. В 2000-2003 годах – председатель совета директоров ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" и ОАО "Роснефтебункер" (терминал по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга).В феврале 2003 года занял должность президента ОАО "АК "Сибур" (дочерняя компания "Газпрома"). С июля 2005 года являлся президентом ОАО "АКС Холдинг" (организация создана на базе активов АК "Сибур", с декабря 2005 года переименована в ОАО "СИБУР Холдинг" (ныне ПАО "СИБУР Холдинг). В 2006-2011 годах – председатель совета директоров, с 2011 года – заместитель председателя совета директоров данной компании. В ноябре 2006 года был назначен исполняющим обязанности президента ОАО "Газпром нефть" (с октября 2015 года ПАО "Газпром нефть"). В декабре того же года был избран президентом ОАО "Газпром нефть". В январе 2008 года занял должности председателя правления и генерального директора ОАО "Газпром нефть".В 2008-2017 годах Александр Дюков занимал пост президента ФК "Зенит". Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), дважды – обладателем Кубка России (2010, 2016), а также стал обладателем Кубка UEFA и Суперкубка UEFA в 2008 году.В 2017-2019 возглавлял совет директоров ФК "Зенит". С 2014 года был членом исполкома Российского футбольного союза (РФС), председателем комитета программ развития футбола. Принимал участие в разработке стратегии развития российского футбола до 2030 года.С 2019 года – президент РФС (переизбран на новый срок в 2021 и 2025 годах).С 2019 года – первый вице-председатель комитета национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2021 года – член исполнительного комитета УЕФА. Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, член совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Член попечительских советов Федерации шахмат России, Русского географического общества, Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Член исполкома Олимпийского комитета России. Руководитель Союза организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020). Отмечен благодарностью президента РФ (2012, 2016), Почетной грамотой президента РФ (2024). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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