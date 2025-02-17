https://ria.ru/20250217/dtp-1999746848.html

В Приморье несколько человек пострадали в ДТП с автобусом

В Приморье несколько человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 17.02.2025

В Приморье несколько человек пострадали в ДТП с автобусом

Маршрутный автобус столкнулся на перекрестке в Артеме Приморского края с легковым автомобилем, который не предоставил ему преимущество, несколько пассажиров... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T07:27:00+03:00

2025-02-17T07:27:00+03:00

2025-02-17T09:22:00+03:00

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся на перекрестке в Артеме Приморского края с легковым автомобилем, который не предоставил ему преимущество, несколько пассажиров автобуса пострадали, сообщает прокуратура региона. "Около 13.00 (06.00 мск) 17 февраля на перекрестке улиц Дзержинского и Кирова в Артеме водитель Mazda MPV не предоставила преимущество в движении пассажирскому автобусу, следующему по маршруту №22. В момент ДТП в салоне автобуса находились 13 пассажиров, нескольким потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. Прокуратура проводит проверку. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что три пассажирки автобуса получили несущественные травмы, их осматривал врач.Как уточняет краевое УМВД, в автобусе травмы получили пассажиры 1960 и 1953 года рождения. За медицинской помощью также обратилась женщина-водиель Mazda MPV 1987 года рождения. Полицейские возбудили административное производство.

https://ria.ru/20250217/vladivostok-1999743055.html

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происшествия