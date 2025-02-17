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В Приморье несколько человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 17.02.2025
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07:27 17.02.2025 (обновлено: 09:22 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/dtp-1999746848.html
В Приморье несколько человек пострадали в ДТП с автобусом
В Приморье несколько человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 17.02.2025
В Приморье несколько человек пострадали в ДТП с автобусом
Маршрутный автобус столкнулся на перекрестке в Артеме Приморского края с легковым автомобилем, который не предоставил ему преимущество, несколько пассажиров... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T07:27:00+03:00
2025-02-17T09:22:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся на перекрестке в Артеме Приморского края с легковым автомобилем, который не предоставил ему преимущество, несколько пассажиров автобуса пострадали, сообщает прокуратура региона. "Около 13.00 (06.00 мск) 17 февраля на перекрестке улиц Дзержинского и Кирова в Артеме водитель Mazda MPV не предоставила преимущество в движении пассажирскому автобусу, следующему по маршруту №22. В момент ДТП в салоне автобуса находились 13 пассажиров, нескольким потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. Прокуратура проводит проверку. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что три пассажирки автобуса получили несущественные травмы, их осматривал врач.Как уточняет краевое УМВД, в автобусе травмы получили пассажиры 1960 и 1953 года рождения. За медицинской помощью также обратилась женщина-водиель Mazda MPV 1987 года рождения. Полицейские возбудили административное производство.
https://ria.ru/20250217/vladivostok-1999743055.html
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происшествия
Происшествия
В Приморье несколько человек пострадали в ДТП с автобусом

В приморском Артеме автобус столкнулся с иномаркой, несколько человек пострадали

© Прокуратура Приморского краяИномарка столкнулась с автобусом в приморском Артеме. Кадр из видео
Иномарка столкнулась с автобусом в приморском Артеме. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Прокуратура Приморского края
Иномарка столкнулась с автобусом в приморском Артеме. Кадр из видео. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся на перекрестке в Артеме Приморского края с легковым автомобилем, который не предоставил ему преимущество, несколько пассажиров автобуса пострадали, сообщает прокуратура региона.
"Около 13.00 (06.00 мск) 17 февраля на перекрестке улиц Дзержинского и Кирова в Артеме водитель Mazda MPV не предоставила преимущество в движении пассажирскому автобусу, следующему по маршруту №22. В момент ДТП в салоне автобуса находились 13 пассажиров, нескольким потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку.
Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что три пассажирки автобуса получили несущественные травмы, их осматривал врач.
Как уточняет краевое УМВД, в автобусе травмы получили пассажиры 1960 и 1953 года рождения. За медицинской помощью также обратилась женщина-водиель Mazda MPV 1987 года рождения. Полицейские возбудили административное производство.
В массовой аварии во Владивостоке столкнулись 13 автомобилей - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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