https://ria.ru/20250217/dorogi-1999841026.html

Более 24 тыс километров подмосковных дорог обработали ото льда за выходные

Более 24 тыс километров подмосковных дорог обработали ото льда за выходные - РИА Новости, 17.02.2025

Более 24 тыс километров подмосковных дорог обработали ото льда за выходные

Дорожные службы Московской области провели уборку снега и обработали более 24 тысяч километров дорог противогололедными материалами за выходные 15-16 февраля,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:52:00+03:00

2025-02-17T14:52:00+03:00

2025-02-17T14:52:00+03:00

новости подмосковья

городское хозяйство москвы

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996286361_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_d5eb346e1ce87a85ec347889f59b29a9.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дорожные службы Московской области провели уборку снега и обработали более 24 тысяч километров дорог противогололедными материалами за выходные 15-16 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В ведомстве отметили, что в работе была задействована одна тысяча единиц спецтехники. За два дня специалисты обработали более 12 тысяч километров региональных и около 11,7 тысячи километров муниципальных дорог. В первую очередь работы проводились на опасных участках — съездах, мостах, эстакадах, поворотах, а также на участках с интенсивным движением, в том числе в населенных пунктах. Из-за погодных условий дорожные службы продолжат противогололедную обработку. В министерстве призвали автомобилистов не парковать транспорт на остановках, не создавать препятствий для проезда и выезда на дороги.

https://ria.ru/20250217/pushkin-1999840065.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)