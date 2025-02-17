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Более 24 тыс километров подмосковных дорог обработали ото льда за выходные - РИА Новости, 17.02.2025
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Новости Подмосковья
 
14:52 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/dorogi-1999841026.html
Более 24 тыс километров подмосковных дорог обработали ото льда за выходные
Более 24 тыс километров подмосковных дорог обработали ото льда за выходные - РИА Новости, 17.02.2025
Более 24 тыс километров подмосковных дорог обработали ото льда за выходные
Дорожные службы Московской области провели уборку снега и обработали более 24 тысяч километров дорог противогололедными материалами за выходные 15-16 февраля,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:52:00+03:00
2025-02-17T14:52:00+03:00
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дорожные службы Московской области провели уборку снега и обработали более 24 тысяч километров дорог противогололедными материалами за выходные 15-16 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В ведомстве отметили, что в работе была задействована одна тысяча единиц спецтехники. За два дня специалисты обработали более 12 тысяч километров региональных и около 11,7 тысячи километров муниципальных дорог. В первую очередь работы проводились на опасных участках — съездах, мостах, эстакадах, поворотах, а также на участках с интенсивным движением, в том числе в населенных пунктах. Из-за погодных условий дорожные службы продолжат противогололедную обработку. В министерстве призвали автомобилистов не парковать транспорт на остановках, не создавать препятствий для проезда и выезда на дороги.
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье)
Более 24 тыс километров подмосковных дорог обработали ото льда за выходные

Более 24 тысяч километров подмосковных дорог обработали ото льда за выходные

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника
Снегоуборочная техника - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегоуборочная техника. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дорожные службы Московской области провели уборку снега и обработали более 24 тысяч километров дорог противогололедными материалами за выходные 15-16 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
В ведомстве отметили, что в работе была задействована одна тысяча единиц спецтехники. За два дня специалисты обработали более 12 тысяч километров региональных и около 11,7 тысячи километров муниципальных дорог. В первую очередь работы проводились на опасных участках — съездах, мостах, эстакадах, поворотах, а также на участках с интенсивным движением, в том числе в населенных пунктах.
Из-за погодных условий дорожные службы продолжат противогололедную обработку. В министерстве призвали автомобилистов не парковать транспорт на остановках, не создавать препятствий для проезда и выезда на дороги.
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