https://ria.ru/20250217/dnr-1999850274.html
В ДНР за неделю пострадали 42 мирных жителя из-за атак ВСУ
В ДНР за неделю пострадали 42 мирных жителя из-за атак ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025
В ДНР за неделю пострадали 42 мирных жителя из-за атак ВСУ
Два человека погибли, еще 42, включая семерых детей, пострадали в ДНР в результате вооруженной украинской агрессии за минувшую неделю, сообщает в понедельник... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:36:00+03:00
2025-02-17T15:36:00+03:00
2025-02-17T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще 42, включая семерых детей, пострадали в ДНР в результате вооруженной украинской агрессии за минувшую неделю, сообщает в понедельник аппарат регионального омбудсмена Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 10 по 16 февраля погибли два мирных жителя и пострадали еще 42 человека, в их числе семь детей. За весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9572 человека, в том числе 245 детей. Число пострадавших из-за действий ВСУ составило 15 331 человек, среди них 984 ребенка, отметили в аппарате омбудсмена.
https://ria.ru/20250215/berezovka-1999559560.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю пострадали 42 мирных жителя из-за атак ВСУ
Омбудсмен Морозова: в ДНР за неделю погибли два мирных жителя, 42 пострадали