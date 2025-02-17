Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за неделю пострадали 42 мирных жителя из-за атак ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/dnr-1999850274.html
В ДНР за неделю пострадали 42 мирных жителя из-за атак ВСУ
В ДНР за неделю пострадали 42 мирных жителя из-за атак ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025
В ДНР за неделю пострадали 42 мирных жителя из-за атак ВСУ
Два человека погибли, еще 42, включая семерых детей, пострадали в ДНР в результате вооруженной украинской агрессии за минувшую неделю, сообщает в понедельник... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:36:00+03:00
2025-02-17T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще 42, включая семерых детей, пострадали в ДНР в результате вооруженной украинской агрессии за минувшую неделю, сообщает в понедельник аппарат регионального омбудсмена Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 10 по 16 февраля погибли два мирных жителя и пострадали еще 42 человека, в их числе семь детей. За весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9572 человека, в том числе 245 детей. Число пострадавших из-за действий ВСУ составило 15 331 человек, среди них 984 ребенка, отметили в аппарате омбудсмена.
https://ria.ru/20250215/berezovka-1999559560.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю пострадали 42 мирных жителя из-за атак ВСУ

Омбудсмен Морозова: в ДНР за неделю погибли два мирных жителя, 42 пострадали

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще 42, включая семерых детей, пострадали в ДНР в результате вооруженной украинской агрессии за минувшую неделю, сообщает в понедельник аппарат регионального омбудсмена Дарьи Морозовой в Telegram-канале.
В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 10 по 16 февраля погибли два мирных жителя и пострадали еще 42 человека, в их числе семь детей.
За весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9572 человека, в том числе 245 детей. Число пострадавших из-за действий ВСУ составило 15 331 человек, среди них 984 ребенка, отметили в аппарате омбудсмена.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Российские войска освободили Березовку в ДНР
15 февраля, 12:58
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала