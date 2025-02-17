https://ria.ru/20250217/dnr-1999850274.html

В ДНР за неделю пострадали 42 мирных жителя из-за атак ВСУ

В ДНР за неделю пострадали 42 мирных жителя из-за атак ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025

В ДНР за неделю пострадали 42 мирных жителя из-за атак ВСУ

Два человека погибли, еще 42, включая семерых детей, пострадали в ДНР в результате вооруженной украинской агрессии за минувшую неделю, сообщает в понедельник... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:36:00+03:00

2025-02-17T15:36:00+03:00

2025-02-17T15:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще 42, включая семерых детей, пострадали в ДНР в результате вооруженной украинской агрессии за минувшую неделю, сообщает в понедельник аппарат регионального омбудсмена Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 10 по 16 февраля погибли два мирных жителя и пострадали еще 42 человека, в их числе семь детей. За весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9572 человека, в том числе 245 детей. Число пострадавших из-за действий ВСУ составило 15 331 человек, среди них 984 ребенка, отметили в аппарате омбудсмена.

https://ria.ru/20250215/berezovka-1999559560.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, дарья морозова, вооруженные силы украины