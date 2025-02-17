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В ДНР к 80-летию Победы отремонтируют около 400 памятников
В ДНР к 80-летию Победы отремонтируют около 400 памятников - РИА Новости, 17.02.2025
В ДНР к 80-летию Победы отремонтируют около 400 памятников
Порядка 400 памятников и монументов будет отремонтировано в Донецкой Народной Республике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:32:00+03:00
2025-02-17T12:32:00+03:00
2025-02-17T12:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
донецкая народная республика
денис пушилин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Порядка 400 памятников и монументов будет отремонтировано в Донецкой Народной Республике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Помимо тех выплат, которые будут доступны для наших ветеранов, это 80 тысяч рублей к 80-летию Победы. И, помимо этого, запланированы мероприятия - порядка 57 тысяч в течение года будут мероприятий по всем городам, по всем населенным пунктам республики. Порядка 400 памятников, монументов, обелисков будут или капитально отремонтировано, или приведено к должному виду по всей республике", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20250131/mariupol-1996722175.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ДНР к 80-летию Победы отремонтируют около 400 памятников
Пушилин: в ДНР к 80-летию Победы отремонтируют около 400 памятников и монументов