https://ria.ru/20250217/dnr-1999797781.html

В ДНР к 80-летию Победы отремонтируют около 400 памятников

В ДНР к 80-летию Победы отремонтируют около 400 памятников - РИА Новости, 17.02.2025

В ДНР к 80-летию Победы отремонтируют около 400 памятников

Порядка 400 памятников и монументов будет отремонтировано в Донецкой Народной Республике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:32:00+03:00

2025-02-17T12:32:00+03:00

2025-02-17T12:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

донецкая народная республика

денис пушилин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Порядка 400 памятников и монументов будет отремонтировано в Донецкой Народной Республике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Помимо тех выплат, которые будут доступны для наших ветеранов, это 80 тысяч рублей к 80-летию Победы. И, помимо этого, запланированы мероприятия - порядка 57 тысяч в течение года будут мероприятий по всем городам, по всем населенным пунктам республики. Порядка 400 памятников, монументов, обелисков будут или капитально отремонтировано, или приведено к должному виду по всей республике", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20250131/mariupol-1996722175.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, денис пушилин, 80-летие победы в великой отечественной войне