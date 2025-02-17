https://ria.ru/20250217/direktor-1999863331.html
Директор спорткомплекса в Якутске съездил в Париж на бюджетные деньги
Директор спорткомплекса в Якутске съездил в Париж на бюджетные деньги - РИА Новости, 17.02.2025
Директор спорткомплекса в Якутске съездил в Париж на бюджетные деньги
Директор спорткомплекса в Якутске потратил почти 1 миллион рублей из бюджетных средств на поездку в Париж, он оштрафован, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:42:00+03:00
2025-02-17T16:42:00+03:00
2025-02-17T16:42:00+03:00
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якутск
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ЯКУТСК,17 фев - РИА Новости. Директор спорткомплекса в Якутске потратил почти 1 миллион рублей из бюджетных средств на поездку в Париж, он оштрафован, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По информации надзорного ведомства, в республиканском центре спортивной подготовки сборных команд (спортивном комплексе "Триумф") прошла проверка. "Установлено, что в нарушение закона в августе 2024 года учреждением за счет средств предоставленных субсидий на выполнение государственного задания произведена оплата командировочных расходов в город Париж (Франция) на ХХХIII летние Олимпийские игры директору и двум его подчиненным", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что по факту нецелевого использования бюджетных средств на сумму более 900 тысяч рублей директор "Триумфа" привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. "Кроме того, прокуратура внесла представление, в том числе о возврате в бюджет денежных средств, которое находится на рассмотрении и контроле", - добавили в прокуратуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, якутск, франция, происшествия
Париж, Якутск, Франция, Происшествия
Директор спорткомплекса в Якутске съездил в Париж на бюджетные деньги
Директор спорткомплекса в Якутске потратил миллион рублей на поездку в Париж
ЯКУТСК,17 фев - РИА Новости. Директор спорткомплекса в Якутске потратил почти 1 миллион рублей из бюджетных средств на поездку в Париж, он оштрафован, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, в республиканском центре спортивной подготовки сборных команд (спортивном комплексе "Триумф") прошла проверка.
«
"Установлено, что в нарушение закона в августе 2024 года учреждением за счет средств предоставленных субсидий на выполнение государственного задания произведена оплата командировочных расходов в город Париж
(Франция
) на ХХХIII летние Олимпийские игры директору и двум его подчиненным", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что по факту нецелевого использования бюджетных средств на сумму более 900 тысяч рублей директор "Триумфа" привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
"Кроме того, прокуратура внесла представление, в том числе о возврате в бюджет денежных средств, которое находится на рассмотрении и контроле", - добавили в прокуратуре.