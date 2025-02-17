https://ria.ru/20250217/direktor-1999863331.html

Директор спорткомплекса в Якутске съездил в Париж на бюджетные деньги

Директор спорткомплекса в Якутске съездил в Париж на бюджетные деньги - РИА Новости, 17.02.2025

Директор спорткомплекса в Якутске съездил в Париж на бюджетные деньги

Директор спорткомплекса в Якутске потратил почти 1 миллион рублей из бюджетных средств на поездку в Париж, он оштрафован, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:42:00+03:00

2025-02-17T16:42:00+03:00

2025-02-17T16:42:00+03:00

париж

якутск

франция

происшествия

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ЯКУТСК,17 фев - РИА Новости. Директор спорткомплекса в Якутске потратил почти 1 миллион рублей из бюджетных средств на поездку в Париж, он оштрафован, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По информации надзорного ведомства, в республиканском центре спортивной подготовки сборных команд (спортивном комплексе "Триумф") прошла проверка. "Установлено, что в нарушение закона в августе 2024 года учреждением за счет средств предоставленных субсидий на выполнение государственного задания произведена оплата командировочных расходов в город Париж (Франция) на ХХХIII летние Олимпийские игры директору и двум его подчиненным", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что по факту нецелевого использования бюджетных средств на сумму более 900 тысяч рублей директор "Триумфа" привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. "Кроме того, прокуратура внесла представление, в том числе о возврате в бюджет денежных средств, которое находится на рассмотрении и контроле", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250109/shtraf-1992878919.html

париж

якутск

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

париж, якутск, франция, происшествия