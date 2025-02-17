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В Петербурге проверят наличие датчиков для измерения глюкозы у диабетиков

В Петербурге проверят наличие датчиков для измерения глюкозы у диабетиков - РИА Новости, 17.02.2025

В Петербурге проверят наличие датчиков для измерения глюкозы у диабетиков

СК проверит наличие оборудования для измерения уровня глюкозы в крови и других расходников, необходимых жителям Петербурга с сахарным диабетом, сообщил... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:03:00+03:00

2025-02-17T16:03:00+03:00

2025-02-17T16:03:00+03:00

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. СК проверит наличие оборудования для измерения уровня глюкозы в крови и других расходников, необходимых жителям Петербурга с сахарным диабетом, сообщил информационный центр СК РФ. "(Председатель СК РФ) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращениям о ненадлежащем медицинском обеспечении инвалидов в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. Поясняется, что в комментариях в социальной сети размещены обращения по вопросу нарушения прав инвалидов, страдающих сахарным диабетом, в том числе детей, в городе Санкт-Петербурге. "В конце прошлого года произведена закупка систем для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, однако до настоящего времени медицинские изделия гражданам не предоставлены. При этом не учитывается, что ранее полученные датчики вызывали у пациентов аллергические реакции. Кроме того, диабетики не обеспечиваются надлежащим образом расходными материалами, в связи с чем вынуждены приобретать их за свой счет", - говорится в сообщении. В пресс-службе комитете по здравоохранению Петербурга РИА Новости сообщили, что пациенты с сахарным диабетом, в том числе дети, обеспечены в Петербурге датчиками системы чрескожного мониторинга глюкозы в соответствии с потребностью. По данным комитета, в аптеках имеются порядка 2500 изделий, готовых к выдаче, их запас оперативно пополняется со склада. За январь 2025 года в рамках системы льготного обеспечения выдано 5134 датчиков взрослым пациентам, включая беременных женщин, и 1295 – детям. "В настоящее время на рынке активно предлагаются не менее 8 видов датчиков системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы, в установленном порядке зарегистрированных Росздравнадзором. Выдача пациентам медицинских изделий конкретного торгового наименования не представляется возможной", - добавили в комитете по здравоохранению, отметив, что в случае индивидуальной непереносимости или аллергической реакции на медицинское изделие необходимо зафиксировать данный факт врачебной комиссией, тогда пациент может быть обеспечен датчиком конкретного наименования.

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общество, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)