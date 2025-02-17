https://ria.ru/20250217/danija-1999936309.html

Дания не исключила отправку своих войск на Украину

Дания не исключила отправку своих войск на Украину - РИА Новости, 17.02.2025

Дания не исключила отправку своих войск на Украину

Глава министерства обороны Дании Троельс Лунд Поульсен не исключает отправку миротворческих сил страны на Украину, однако считает, что говорить об этом еще... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T22:38:00+03:00

2025-02-17T22:38:00+03:00

2025-02-17T22:38:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава министерства обороны Дании Троельс Лунд Поульсен не исключает отправку миротворческих сил страны на Украину, однако считает, что говорить об этом еще рано, сообщает телерадиокомпания DR. Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Кроме того, глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила 17 февраля, что Стокгольм не исключает возможность отправки миротворцев на Украину при необходимости. "Британцы готовы это сделать. Шведы тоже этого не исключают. То есть, отправки собственных войск на Украину для сохранения мира, когда и если в какой-то момент будет заключено мирное соглашение. Министр обороны (Дании - ред.) Троельс Лунд Поульсен сообщает, что и в Дании правительство тоже этого не исключает. Однако он считает, что еще слишком рано это обсуждать", - сообщает DR. По словам министра, власти Дании намерены подождать начала мирных переговоров и принять решение в зависимости от их хода. В понедельник премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что сейчас не время обсуждать отправку норвежских войск на Украину. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, дания, россия, кир стармер, дональд трамп, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)