https://ria.ru/20250217/dagestan-1999809000.html

В Дагестане задержали женщину, пытавшуюся вывезти из России бриллианты

В Дагестане задержали женщину, пытавшуюся вывезти из России бриллианты - РИА Новости, 17.02.2025

В Дагестане задержали женщину, пытавшуюся вывезти из России бриллианты

Гражданка России задержана в аэропорту Махачкалы при попытке вывезти из страны бриллианты рыночной стоимостью более 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:05:00+03:00

2025-02-17T13:05:00+03:00

2025-02-17T13:28:00+03:00

происшествия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 17 фев - РИА Новости. Гражданка России задержана в аэропорту Махачкалы при попытке вывезти из страны бриллианты рыночной стоимостью более 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Дагестану. "Дело возбуждено по факту попытки вывезти из Российской Федерации незадекларированные природные ограненные алмазы (бриллианты) массой 1068,46 карата, рыночной стоимостью более 6 миллионов рублей, предпринятой гражданкой РФ 1985 года рождения, которая была задержана сотрудниками пограничного управления ФСБ России по республике Дагестан в международном аэропорту Махачкалы", – говорится в сообщении. Против контрабандистски возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

https://ria.ru/20241106/kontrabanda-1982262666.html

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происшествия, россия, махачкала, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)