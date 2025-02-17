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Елена Блиновская: последние новости по ее делу - РИА Новости, 17.02.2025
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17:26 17.02.2025
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Елена Блиновская: последние новости по ее делу
Елена Блиновская: последние новости по ее делу - РИА Новости, 17.02.2025
Елена Блиновская: последние новости по ее делу
Елена Блиновская, чей "Марафон желаний" покорил миллионы, сегодня сама оказалась в центре судебного марафона. От нее требуют почти миллиард рублей налогов, а... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:26:00+03:00
2025-02-17T17:26:00+03:00
россия
москва
елена блиновская
алексей блиновский
bentley continental gt speed
forbes
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Елена Блиновская, чей "Марафон желаний" покорил миллионы, сегодня сама оказалась в центре судебного марафона. От нее требуют почти миллиард рублей налогов, а прокуратура добивается шести лет колонии. Конфискованные дома, элитные авто и годы за решеткой — цена ее стремительного взлета. Что ее ждет?Начало карьерыЕлена Блиновская известна как "королева марафонов" по исполнению желаний, а также тренингами по личностному росту. По некоторым данным, за все время карьеры марафоны Елены Блиновской прошли более 300 тысяч человек.По словам Блиновской, она окончила Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова. Первое время Елена Блиновская трудилась бухгалтером, но в итоге поняла, что эта профессия и перспектива всю жизнь провести на офисной работе не для нее. По некоторым данным, блогер до прихода популярности работала в компании отца и владела несколькими бизнесами. Так, она несколько лет была сотрудником рекламного агентства "Дрим", после чего открыла салон "Свадебный переполох". Рывок в карьере Елены Блиновской произошел в 2016 году, после победы в конкурсе "Миссис Россия International".Сколько можно заработать на марафоне желаний?Вести свой блог в Instagram* Блиновская начала в 2018 году, с тех пор на нее подписались более пяти миллионов человек. Она убеждала пользователей, что "марафоны желаний" якобы помогают точно сформулировать свои стремления и цели и воплотить их в жизнь."Все мои марафоны, которые я когда-либо вела, начиная с "Марафона желаний", о переходе в четвертое измерение. То есть по сути "Марафон желаний" был тем самым приглашением для огромного количества русскоязычного населения для того, чтобы перейти [в четвертое измерение]", — обращалась она к участникам нового "Марафона желаний" 2023 года.При этом цены на марафоны, которых было уже несколько, доходили до 300 тысяч рублей:Помимо этого Елена Блиновская проводила тренинги. Самый масштабный состоялся в мае 2022 года в спортивном комплексе "ВТБ Арена" с шоу "А что дальше?". Билеты на "психотерапевтический, психологический тренинг", как называла его сама Блиновская, раскупили в первые два дня, хотя цена доходила до 30 тысяч рублей.Еще у Елены Блиновской была своя передача на ТВ-3 — "Дом исполнения желаний". Это, согласно описанию, "кулинарно-трансформационное шоу с мотивационными вставками", а также "марафон отношений".В 2020 году Forbes оценивал прибыль Блиновской в 200 миллионов рублей. При этом за все годы карьеры она могла заработать несколько миллиардов рублей.Личная жизнь и детиБлогер состоит в браке с Алексеем Блиновским более 15 лет. Он начинал с создания ООО "Агроснаб", которое занималось торговлей семян, зерна, кормовых растений, а позже стал директором строительной компании. По некоторым данным, он является учредителем 15 предприятий. Причем, как сообщали СМИ, перед попыткой Елены Блиновской покинуть Россию он ликвидировал производство трикотажа под брендом "Три Кошки". Муж блогера владеет большим количеством недвижимости. В целом, в собственности у семьи есть несколько особняков, земельных участков, квартиры в Москве и коллекция автомобилей премиум-класса.Пара воспитывает троих сыновей — Всеволода, Платона, Мирона — и дочку Аврору.Долг на 900 миллионовВ апреле 2023 года Блиновской предъявили обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса и скрывала реальные доходы, в результате чего не заплатила в казну 918 миллионов рублей. При этом 44 миллиона она легализовала, оплатив мужу машину, выступление артистов в ее особняке, различное оборудование и т.д. В суде она признала свою вину и заявила о добровольном решении перевести налоговый платеж в бюджет.Задержание и домашний арестБлиновскую задержали в апреле 2023 года, после чего она провела 9 месяцев под домашним арестом и еще 386 дней в СИЗО. За время нахождения под стражей она выплатила налоговую задолженность на сумму около 330 миллионов рублей. Тем не менее, это не спасло ее от дальнейшего судебного преследования. На сегодня актуальный долг по неуплате налогов для "королевы марафонов" составляет 587 миллионов 619 тысяч рублей.Суд: обвинения и позиция прокуратурыНа заседании в Савеловском суде прокурор озвучил обвинения по трем статьям:Прокурор запросил для Блиновской суровое наказание:Кроме того, суд потребовал конфисковать все арестованное имущество блогерши и ее мужа. В список вошли:Как сообщает Telegram-канал SHOT, во время выступления её адвоката блогерша не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Защита напомнила суду, что если Блиновскую приговорят к шести годам колонии, она выйдет на свободу, когда её сыну будет около 20 лет. Эти слова оказались для неё невыносимыми — мать не могла смириться с мыслью о том, что потеряет столько времени в жизни своего ребёнка.Как рассчитывается срок Блиновской?Согласно законодательству, время, проведенное под стражей, учитывается при вынесении приговора. Обычно 1 день в СИЗО приравнивается к 2 дням в колонии, а 2 дня под домашним арестом — к 1 дню в колонии. Исходя из этого:Таким образом, суммарно Блиновская уже "отсидела" около 31 месяца (почти 3 года). Адвокат подсудимой Вадим Багатурия заявил, что суд "обязан прекратить преследование по эпизодам с истекшим сроком давности". Также, уверен он, учет времени, проведенного под стражей, может значительно снизить окончательный срок.Прогнозы экспертовВозможно, Елене Блиновской удастся избежать максимально жесткого наказания. Александр Карабанов, один из ее адвокатов, предположил, что суд может учесть несколько факторов:По прогнозам экспертов, окончательный срок лишения свободы может составить около 4 лет, что фактически позволит ей выйти на свободу в ближайшее время. Тринадцатого февраля 2025-го суд удалился для вынесения приговора. Следующее слушание назначено на 27 февраля.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, москва, елена блиновская, алексей блиновский, bentley continental gt speed, forbes
Россия, Москва, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Bentley Continental GT Speed, Forbes

Елена Блиновская: последние новости по ее делу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Елена Блиновская, чей "Марафон желаний" покорил миллионы, сегодня сама оказалась в центре судебного марафона. От нее требуют почти миллиард рублей налогов, а прокуратура добивается шести лет колонии. Конфискованные дома, элитные авто и годы за решеткой — цена ее стремительного взлета. Что ее ждет?

Начало карьеры

Елена Блиновская известна как "королева марафонов" по исполнению желаний, а также тренингами по личностному росту. По некоторым данным, за все время карьеры марафоны Елены Блиновской прошли более 300 тысяч человек.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель, блогер Елена Блиновская
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель, блогер Елена Блиновская
По словам Блиновской, она окончила Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова. Первое время Елена Блиновская трудилась бухгалтером, но в итоге поняла, что эта профессия и перспектива всю жизнь провести на офисной работе не для нее.
По некоторым данным, блогер до прихода популярности работала в компании отца и владела несколькими бизнесами. Так, она несколько лет была сотрудником рекламного агентства "Дрим", после чего открыла салон "Свадебный переполох". Рывок в карьере Елены Блиновской произошел в 2016 году, после победы в конкурсе "Миссис Россия International".

Сколько можно заработать на марафоне желаний?

Вести свой блог в Instagram* Блиновская начала в 2018 году, с тех пор на нее подписались более пяти миллионов человек. Она убеждала пользователей, что "марафоны желаний" якобы помогают точно сформулировать свои стремления и цели и воплотить их в жизнь.
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевБлогер, автор проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская
Блогер, автор проекта Марафон желаний Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Блогер, автор проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская
"Все мои марафоны, которые я когда-либо вела, начиная с "Марафона желаний", о переходе в четвертое измерение. То есть по сути "Марафон желаний" был тем самым приглашением для огромного количества русскоязычного населения для того, чтобы перейти [в четвертое измерение]", — обращалась она к участникам нового "Марафона желаний" 2023 года.
При этом цены на марафоны, которых было уже несколько, доходили до 300 тысяч рублей:
  • "Марафон желаний": стоимость участия 4,5 тысячи рублей (VIP — 200 тысяч рублей на первой ступени, на второй — 300 тысяч).
  • "Предназначение" — 7 тысяч рублей.
  • "Стань и получишь" — 6 тысяч рублей.
  • "Про отношения" — 10 тысяч рублей.
  • "Дружба" — 15 тысяч рублей.
  • "Платные истории в Instagram*": стоимостью 10 тысяч рублей.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Блиновская
Помимо этого Елена Блиновская проводила тренинги. Самый масштабный состоялся в мае 2022 года в спортивном комплексе "ВТБ Арена" с шоу "А что дальше?". Билеты на "психотерапевтический, психологический тренинг", как называла его сама Блиновская, раскупили в первые два дня, хотя цена доходила до 30 тысяч рублей.
Еще у Елены Блиновской была своя передача на ТВ-3 — "Дом исполнения желаний". Это, согласно описанию, "кулинарно-трансформационное шоу с мотивационными вставками", а также "марафон отношений".
В 2020 году Forbes оценивал прибыль Блиновской в 200 миллионов рублей. При этом за все годы карьеры она могла заработать несколько миллиардов рублей.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская после заседания Пресненского суда Москв
Блогер Елена Блиновская после заседания Пресненского суда Москв - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Елена Блиновская после заседания Пресненского суда Москв

Личная жизнь и дети

Блогер состоит в браке с Алексеем Блиновским более 15 лет. Он начинал с создания ООО "Агроснаб", которое занималось торговлей семян, зерна, кормовых растений, а позже стал директором строительной компании. По некоторым данным, он является учредителем 15 предприятий. Причем, как сообщали СМИ, перед попыткой Елены Блиновской покинуть Россию он ликвидировал производство трикотажа под брендом "Три Кошки".
© МВД РоссииОриентировка на розыск Алексея Блиновского
Ориентировка на розыск Алексея Блиновского - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© МВД России
Ориентировка на розыск Алексея Блиновского
Муж блогера владеет большим количеством недвижимости. В целом, в собственности у семьи есть несколько особняков, земельных участков, квартиры в Москве и коллекция автомобилей премиум-класса.
Пара воспитывает троих сыновей — Всеволода, Платона, Мирона — и дочку Аврору.

Долг на 900 миллионов

В апреле 2023 года Блиновской предъявили обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса и скрывала реальные доходы, в результате чего не заплатила в казну 918 миллионов рублей. При этом 44 миллиона она легализовала, оплатив мужу машину, выступление артистов в ее особняке, различное оборудование и т.д.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Блогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Блогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
В суде она признала свою вину и заявила о добровольном решении перевести налоговый платеж в бюджет.

Задержание и домашний арест

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, после чего она провела 9 месяцев под домашним арестом и еще 386 дней в СИЗО.
За время нахождения под стражей она выплатила налоговую задолженность на сумму около 330 миллионов рублей. Тем не менее, это не спасло ее от дальнейшего судебного преследования. На сегодня актуальный долг по неуплате налогов для "королевы марафонов" составляет 587 миллионов 619 тысяч рублей.
© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская в Московском городском суде
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская в Московском городском суде

Суд: обвинения и позиция прокуратуры

На заседании в Савеловском суде прокурор озвучил обвинения по трем статьям:
  • Неуплата налогов — одна из ключевых претензий к блогерше.
  • Отмывание денег — обвинение связано с предполагаемыми финансовыми махинациями.
  • Неправомерный оборот средств платежей — использование недобросовестных методов для получения прибыли.
Прокурор запросил для Блиновской суровое наказание:
  • 6 лет колонии общего режима;
  • Штраф в размере 1,5 миллиона рублей;
  • Запрет на занятие коммерческой деятельностью сроком на 5 лет.
Кроме того, суд потребовал конфисковать все арестованное имущество блогерши и ее мужа. В список вошли:
  • 50 земельных участков, часть из которых ранее была изъята в Алуште и Костромской области;
  • Нежилые помещения и парковочные места;
  • Премиальные автомобили: Bentley Continental и Lamborghini Urus.
  • Денежные средства, находящиеся на банковских счетах.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭмблема компании "Bentley"
Эмблема компании Bentley - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эмблема компании "Bentley"
Как сообщает Telegram-канал SHOT, во время выступления её адвоката блогерша не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Защита напомнила суду, что если Блиновскую приговорят к шести годам колонии, она выйдет на свободу, когда её сыну будет около 20 лет. Эти слова оказались для неё невыносимыми — мать не могла смириться с мыслью о том, что потеряет столько времени в жизни своего ребёнка.

Как рассчитывается срок Блиновской?

Согласно законодательству, время, проведенное под стражей, учитывается при вынесении приговора. Обычно 1 день в СИЗО приравнивается к 2 дням в колонии, а 2 дня под домашним арестом — к 1 дню в колонии. Исходя из этого:
  • 9 месяцев домашнего ареста = примерно 4,5 месяца колонии;
  • 386 дней в СИЗО = примерно 24 месяца колонии.
Таким образом, суммарно Блиновская уже "отсидела" около 31 месяца (почти 3 года). Адвокат подсудимой Вадим Багатурия заявил, что суд "обязан прекратить преследование по эпизодам с истекшим сроком давности". Также, уверен он, учет времени, проведенного под стражей, может значительно снизить окончательный срок.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве
Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве

Прогнозы экспертов

Возможно, Елене Блиновской удастся избежать максимально жесткого наказания. Александр Карабанов, один из ее адвокатов, предположил, что суд может учесть несколько факторов:
  • Она не совершала насильственных преступлений и не представляет общественной опасности.
  • Частично добровольно погасила ущерб, реализовав свое имущество.
  • Уже провела значительное время в СИЗО.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы
Блогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы
По прогнозам экспертов, окончательный срок лишения свободы может составить около 4 лет, что фактически позволит ей выйти на свободу в ближайшее время. Тринадцатого февраля 2025-го суд удалился для вынесения приговора. Следующее слушание назначено на 27 февраля.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияМоскваЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийBentley Continental GT SpeedForbes
 
 
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