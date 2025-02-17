https://ria.ru/20250217/biznes-1999435209.html

Корпорация МСП открыла горячую линию для краснодарского бизнеса в зоне ЧС

Корпорация МСП открыла горячую линию для краснодарского бизнеса в зоне ЧС - РИА Новости, 17.02.2025

Корпорация МСП открыла горячую линию для краснодарского бизнеса в зоне ЧС

Корпорация МСП открыла горячую линию для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате разлива нефтепродуктов из танкеров в акватории Анапы и... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:00:00+03:00

2025-02-17T10:00:00+03:00

2025-02-17T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Корпорация МСП открыла горячую линию для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате разлива нефтепродуктов из танкеров в акватории Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба госкорпорации.Обратившись по федеральному номеру телефона: 8-800-100-11-00 (добавочный 8), предприниматели могут получить юридические консультации и информацию о специальных мерах поддержки. На данный момент Корпорация МСП уже инициировала для местного бизнеса в сфере гостиниц и общепита упрощенный процесс реструктуризации кредитов, обеспеченных гарантиями и поручительствами корпорации, а также направила в банки-партнеры рекомендацию по реструктуризации иных кредитов."Накануне начала туристического сезона малый и средний бизнес Анапы и Темрюкского района оказался в сложной ситуации. Корпорация МСП готова оказать предпринимателям необходимую поддержку и открыла специальную горячую линию, где можно узнать обо всем, что касается получения помощи. Каждое обращение будет рассматриваться индивидуально в приоритетном порядке. Для оперативного решения вопросов мы работаем в связке с профильными министерствами и ведомствами и регионом", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он добавил, что банки-партнеры уже получили от корпорации рекомендации по реструктуризации кредитов пострадавших от разлива нефтепродуктов предприятий в сфере гостиниц и общепита.Правительственная комиссия для координации работ по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе под председательством вице-премьера Виталия Савельева поручила Корпорации МСП и Банку России открыть горячую линию для поддержки малого и среднего бизнеса Анапы и Темрюкского района.В августе 2024 года Корпорация МСП уже организовывала специальную горячую линию для малого и среднего бизнеса приграничных регионов с режимом контртеррористической операции. Более 80% обращений от предпринимателей касалось правовых вопросов и специальных мер поддержки для них. Также представителей бизнеса интересовали льготный лизинг, получение займов в государственных микрофинансовых организациях, помощь с заключенными контрактами по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

https://ria.ru/20250212/biznes-1998898571.html

https://ria.ru/20250211/msb-1998487073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, александр исаевич, корпорация мсп, анапа, темрюкский район, краснодарский край