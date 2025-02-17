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Около 940 деревьев и свыше 7 тыс кустарников высадят у поликлиник в Москве - РИА Новости, 17.02.2025
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Около 940 деревьев и свыше 7 тыс кустарников высадят у поликлиник в Москве
Около 940 деревьев и свыше 7 тыс кустарников высадят у поликлиник в Москве - РИА Новости, 17.02.2025
Около 940 деревьев и свыше 7 тыс кустарников высадят у поликлиник в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства высадят около 940 деревьев и свыше 7 тысяч кустарников возле поликлиник в рамках второго этапа программы... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:37:00+03:00
2025-02-17T13:37:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадят около 940 деревьев и свыше 7 тысяч кустарников возле поликлиник в рамках второго этапа программы модернизации, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Новый облик получают не только сами здания медучреждений, которые капитально ремонтируем согласно новому московскому стандарту, но и прилегающие территории. Оформим пространства в единой стилистике: сделаем удобные пешеходные дорожки, освещение и лавочки, там, где возможно, организуем зоны отдыха. Важным заключительным этапом всех городских проектов благоустройства является озеленение. На территориях поликлиник, прошедших капремонт и находящихся еще в работе, высадим почти 940 деревьев и свыше 7 тысяч кустарников", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдают тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы. "Возле детских поликлиник появится свыше 300 деревьев, в том числе более 40 елей, и свыше 2 тысяч кустарников. Рядом с медучреждениями для взрослых высадим порядка 640 деревьев и 5 тысяч кустарников. Возраст деревьев составляет 8-10 лет, высота - от двух до пяти метров, в основном высаживаем клены, рябины, красные дубы, декоративные и плодовые деревья, чубушник, спиреи, гортензии и кизильник. Все они не являются аллергенными и ядовитыми", - добавил Бирюков. По его словам, деревья и кустарники выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. Высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что возле столичных поликлиник, которые были модернизированы в рамках первого этапа программы, высадили почти 1,8 тысячи деревьев и более 13,4 тысячи кустарников.
https://ria.ru/20250217/biryukov-1999755432.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Около 940 деревьев и свыше 7 тыс кустарников высадят у поликлиник в Москве

В Москве возле поликлиник высадят около 940 деревьев и свыше 7 тысяч кустарников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадят около 940 деревьев и свыше 7 тысяч кустарников возле поликлиник в рамках второго этапа программы модернизации, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Новый облик получают не только сами здания медучреждений, которые капитально ремонтируем согласно новому московскому стандарту, но и прилегающие территории. Оформим пространства в единой стилистике: сделаем удобные пешеходные дорожки, освещение и лавочки, там, где возможно, организуем зоны отдыха. Важным заключительным этапом всех городских проектов благоустройства является озеленение. На территориях поликлиник, прошедших капремонт и находящихся еще в работе, высадим почти 940 деревьев и свыше 7 тысяч кустарников", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдают тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.
"Возле детских поликлиник появится свыше 300 деревьев, в том числе более 40 елей, и свыше 2 тысяч кустарников. Рядом с медучреждениями для взрослых высадим порядка 640 деревьев и 5 тысяч кустарников. Возраст деревьев составляет 8-10 лет, высота - от двух до пяти метров, в основном высаживаем клены, рябины, красные дубы, декоративные и плодовые деревья, чубушник, спиреи, гортензии и кизильник. Все они не являются аллергенными и ядовитыми", - добавил Бирюков.
По его словам, деревья и кустарники выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. Высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что возле столичных поликлиник, которые были модернизированы в рамках первого этапа программы, высадили почти 1,8 тысячи деревьев и более 13,4 тысячи кустарников.
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