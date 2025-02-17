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На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП - РИА Новости, 17.02.2025
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12:10 17.02.2025 (обновлено: 13:09 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999790348.html
На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП
На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП - РИА Новости, 17.02.2025
На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП
Обломки БПЛА обнаружены в полях Красноармейского района Кубани, повреждены линии электропередачи, ведутся работы по их восстановлению, сообщил глава района... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:10:00+03:00
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россия
происшествия
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в полях Красноармейского района Кубани, повреждены линии электропередачи, ведутся работы по их восстановлению, сообщил глава района Александр Харитонов в Telegram-канале."В ЕДДС нашего района сегодня утром поступило сообщение о том, что в полях, между станицей Старонижестеблиевской и хутором Первомайским, были обнаружены обломки БПЛА. На место выехали оперативные службы", - написал Харитонов.По его словам, ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.Как сообщало Минобороны, ПВО за прошедшую ночь уничтожила 24 украинских беспилотника над Краснодарским краем.
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП

В полях Красноармейского района Кубани нашли обломки дрона, повреждены ЛЭП

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в полях Красноармейского района Кубани, повреждены линии электропередачи, ведутся работы по их восстановлению, сообщил глава района Александр Харитонов в Telegram-канале.
«
"В ЕДДС нашего района сегодня утром поступило сообщение о том, что в полях, между станицей Старонижестеблиевской и хутором Первомайским, были обнаружены обломки БПЛА. На место выехали оперативные службы", - написал Харитонов.
По его словам, ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.
Как сообщало Минобороны, ПВО за прошедшую ночь уничтожила 24 украинских беспилотника над Краснодарским краем.
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