https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999790348.html
На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП
На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП - РИА Новости, 17.02.2025
На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП
Обломки БПЛА обнаружены в полях Красноармейского района Кубани, повреждены линии электропередачи, ведутся работы по их восстановлению, сообщил глава района... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:10:00+03:00
2025-02-17T12:10:00+03:00
2025-02-17T13:09:00+03:00
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происшествия
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в полях Красноармейского района Кубани, повреждены линии электропередачи, ведутся работы по их восстановлению, сообщил глава района Александр Харитонов в Telegram-канале."В ЕДДС нашего района сегодня утром поступило сообщение о том, что в полях, между станицей Старонижестеблиевской и хутором Первомайским, были обнаружены обломки БПЛА. На место выехали оперативные службы", - написал Харитонов.По его словам, ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.Как сообщало Минобороны, ПВО за прошедшую ночь уничтожила 24 украинских беспилотника над Краснодарским краем.
https://ria.ru/20250216/bespilotnik-1999705648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП
В полях Красноармейского района Кубани нашли обломки дрона, повреждены ЛЭП