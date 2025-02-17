https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999790348.html

На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП

На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП - РИА Новости, 17.02.2025

На Кубани из-за падения беспилотника повреждены ЛЭП

Обломки БПЛА обнаружены в полях Красноармейского района Кубани, повреждены линии электропередачи, ведутся работы по их восстановлению, сообщил глава района... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:10:00+03:00

2025-02-17T12:10:00+03:00

2025-02-17T13:09:00+03:00

россия

происшествия

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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в полях Красноармейского района Кубани, повреждены линии электропередачи, ведутся работы по их восстановлению, сообщил глава района Александр Харитонов в Telegram-канале."В ЕДДС нашего района сегодня утром поступило сообщение о том, что в полях, между станицей Старонижестеблиевской и хутором Первомайским, были обнаружены обломки БПЛА. На место выехали оперативные службы", - написал Харитонов.По его словам, ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.Как сообщало Минобороны, ПВО за прошедшую ночь уничтожила 24 украинских беспилотника над Краснодарским краем.

https://ria.ru/20250216/bespilotnik-1999705648.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия