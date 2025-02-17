https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999743858.html

В Ростовской области ночью уничтожили несколько беспилотников

В Ростовской области ночью уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 17.02.2025

В Ростовской области ночью уничтожили несколько беспилотников

Несколько БПЛА подавлены ночью в Каменском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T05:56:00+03:00

2025-02-17T05:56:00+03:00

2025-02-17T05:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

юрий слюсарь

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несколько БПЛА подавлены ночью в Каменском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлены БПЛА в Каменском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742259.html

ростовская область

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ростовская область, юрий слюсарь