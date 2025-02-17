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В Ростовской области ночью уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:56 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999743858.html
В Ростовской области ночью уничтожили несколько беспилотников
В Ростовской области ночью уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 17.02.2025
В Ростовской области ночью уничтожили несколько беспилотников
Несколько БПЛА подавлены ночью в Каменском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:56:00+03:00
2025-02-17T05:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несколько БПЛА подавлены ночью в Каменском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлены БПЛА в Каменском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742259.html
ростовская область
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ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области ночью уничтожили несколько беспилотников

Слюсарь: в Каменском районе Ростовской области уничтожили несколько БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Несколько БПЛА подавлены ночью в Каменском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлены БПЛА в Каменском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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