https://ria.ru/20250217/avtomobili-1999744348.html

Китайские автогиганты смогли существенно нарастить продажи в 2024 году

Китайские автогиганты смогли существенно нарастить продажи в 2024 году - РИА Новости, 17.02.2025

Китайские автогиганты смогли существенно нарастить продажи в 2024 году

Существенно нарастить продажи среди крупнейших мировых автопроизводителей по итогам прошлого года удалось только китайским концернам BYD Auto и Geely Holding,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T06:08:00+03:00

2025-02-17T06:08:00+03:00

2025-02-17T06:08:00+03:00

экономика

ford motor

renault s.a

volkswagen group

toyota corolla

renault clio

volkswagen touareg

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892237197_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_36a9e762859646b3e69293d9d4fdbaf9.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Существенно нарастить продажи среди крупнейших мировых автопроизводителей по итогам прошлого года удалось только китайским концернам BYD Auto и Geely Holding, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные. Оба представителя Поднебесной в прошлом году установили личные рекорды в продажах, по крайней мере, с 2015 года. Мировые автосалоны покинуло 4,52 миллиона новых машин от BYD Auto - на 1,4 миллиона больше, чем в 2023 году. Солидный прирост в 538,3 тысячи авто показала еще одна китайская компания - Geely Holding, увеличившая реализацию до 3,31 миллиона единиц. Кроме них, зафиксировать положительную динамику по итогам прошлого года среди крупнейших мировых автопроизводителей смог только американский Ford. Но прирост по сравнению с общими объемами его продаж оказался несущественным: всего 39,9 тысячи единиц - до 4,08 миллиона машин. Самое заметное снижение продаж показала японская Toyota, сократившая реализацию на 900 тысяч машин - до 9,63 миллиона штук. Также в список "антилидеров" попали американская GM Group (падение на 615,2 тысячи, до 5,44 миллиона машин) и голландская Stellantis (на 527 тысяч, также до 5,44 миллиона). Также в минус по продажам по итогам прошлого года ушли японско-французская Renault–Nissan–Mitsubishi (снижение на 143 тысячи, до 5,15 миллиона автомобилей), немецкая Volkswagen Group (на 160 тысяч, до 8,52 миллиона), японская Honda (на 180,6 тысячи, до 3,81 миллиона) и южнокорейская Hyundai (на 290,5 тысячи, до 6,47 миллиона).

https://ria.ru/20250215/rossija-1999530391.html

https://ria.ru/20250213/evrosoyuz-1998996527.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ford motor, renault s.a, volkswagen group, toyota corolla, renault clio, volkswagen touareg