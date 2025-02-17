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Китайские автогиганты смогли существенно нарастить продажи в 2024 году - РИА Новости, 17.02.2025
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06:08 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/avtomobili-1999744348.html
Китайские автогиганты смогли существенно нарастить продажи в 2024 году
Китайские автогиганты смогли существенно нарастить продажи в 2024 году - РИА Новости, 17.02.2025
Китайские автогиганты смогли существенно нарастить продажи в 2024 году
Существенно нарастить продажи среди крупнейших мировых автопроизводителей по итогам прошлого года удалось только китайским концернам BYD Auto и Geely Holding,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T06:08:00+03:00
2025-02-17T06:08:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Существенно нарастить продажи среди крупнейших мировых автопроизводителей по итогам прошлого года удалось только китайским концернам BYD Auto и Geely Holding, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные. Оба представителя Поднебесной в прошлом году установили личные рекорды в продажах, по крайней мере, с 2015 года. Мировые автосалоны покинуло 4,52 миллиона новых машин от BYD Auto - на 1,4 миллиона больше, чем в 2023 году. Солидный прирост в 538,3 тысячи авто показала еще одна китайская компания - Geely Holding, увеличившая реализацию до 3,31 миллиона единиц. Кроме них, зафиксировать положительную динамику по итогам прошлого года среди крупнейших мировых автопроизводителей смог только американский Ford. Но прирост по сравнению с общими объемами его продаж оказался несущественным: всего 39,9 тысячи единиц - до 4,08 миллиона машин. Самое заметное снижение продаж показала японская Toyota, сократившая реализацию на 900 тысяч машин - до 9,63 миллиона штук. Также в список "антилидеров" попали американская GM Group (падение на 615,2 тысячи, до 5,44 миллиона машин) и голландская Stellantis (на 527 тысяч, также до 5,44 миллиона). Также в минус по продажам по итогам прошлого года ушли японско-французская Renault–Nissan–Mitsubishi (снижение на 143 тысячи, до 5,15 миллиона автомобилей), немецкая Volkswagen Group (на 160 тысяч, до 8,52 миллиона), японская Honda (на 180,6 тысячи, до 3,81 миллиона) и южнокорейская Hyundai (на 290,5 тысячи, до 6,47 миллиона).
https://ria.ru/20250215/rossija-1999530391.html
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экономика, ford motor, renault s.a, volkswagen group, toyota corolla, renault clio, volkswagen touareg
Экономика, Ford Motor, Renault S.A, Volkswagen Group, Toyota Corolla, Renault Clio, Volkswagen Touareg
Китайские автогиганты смогли существенно нарастить продажи в 2024 году

Только BYD Auto и Geely Holding смогли существенно нарастить продажи в 2024 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Geely во время разгрузки судна, прибывшего из Китая, во Владивостокском морском торговом порту
Автомобиль Geely во время разгрузки судна, прибывшего из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобиль Geely во время разгрузки судна, прибывшего из Китая, во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Существенно нарастить продажи среди крупнейших мировых автопроизводителей по итогам прошлого года удалось только китайским концернам BYD Auto и Geely Holding, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные.
Оба представителя Поднебесной в прошлом году установили личные рекорды в продажах, по крайней мере, с 2015 года. Мировые автосалоны покинуло 4,52 миллиона новых машин от BYD Auto - на 1,4 миллиона больше, чем в 2023 году. Солидный прирост в 538,3 тысячи авто показала еще одна китайская компания - Geely Holding, увеличившая реализацию до 3,31 миллиона единиц.
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Кроме них, зафиксировать положительную динамику по итогам прошлого года среди крупнейших мировых автопроизводителей смог только американский Ford. Но прирост по сравнению с общими объемами его продаж оказался несущественным: всего 39,9 тысячи единиц - до 4,08 миллиона машин.
Самое заметное снижение продаж показала японская Toyota, сократившая реализацию на 900 тысяч машин - до 9,63 миллиона штук. Также в список "антилидеров" попали американская GM Group (падение на 615,2 тысячи, до 5,44 миллиона машин) и голландская Stellantis (на 527 тысяч, также до 5,44 миллиона).
Также в минус по продажам по итогам прошлого года ушли японско-французская Renault–Nissan–Mitsubishi (снижение на 143 тысячи, до 5,15 миллиона автомобилей), немецкая Volkswagen Group (на 160 тысяч, до 8,52 миллиона), японская Honda (на 180,6 тысячи, до 3,81 миллиона) и южнокорейская Hyundai (на 290,5 тысячи, до 6,47 миллиона).
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ЭкономикаFord MotorRenault S.AVolkswagen GroupToyota CorollaRenault ClioVolkswagen Touareg
 
 
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