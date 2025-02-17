https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999912351.html

СК поручил проверить нарушения прав российских граждан в Абхазии

СК поручил проверить нарушения прав российских граждан в Абхазии - РИА Новости, 17.02.2025

СК поручил проверить нарушения прав российских граждан в Абхазии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав россиян в Абхазии, сообщила РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:26:00+03:00

2025-02-17T19:26:00+03:00

2025-02-17T20:30:00+03:00

абхазия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

александр бастрыкин

происшествия

адгур ардзинба

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав россиян в Абхазии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль", — рассказала она.Как отметила Петренко, некоторые СМИ писали о неизвестных, которые в интересах одного из кандидатов требовали от местных жителей поддерживать определенные политические силы. Отмечается, что среди их жертв были и люди с российским гражданством. Кроме того, гражданам Абхазии и России армянской национальности угрожали насилием. "В соответствии с частью третьей статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации", — добавила она.Досрочные президентские выборы состоялись в Абхазии 15 февраля. Во второй тур, который состоится 1 марта, прошли два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, они набрали 46,38% и 36,92% соответственно.

https://ria.ru/20250213/minkultury-1999109893.html

https://ria.ru/20250209/rossiyanin-1998270702.html

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абхазия, россия, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, александр бастрыкин, происшествия, адгур ардзинба