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СК поручил проверить нарушения прав российских граждан в Абхазии - РИА Новости, 17.02.2025
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19:26 17.02.2025 (обновлено: 20:30 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999912351.html
СК поручил проверить нарушения прав российских граждан в Абхазии
СК поручил проверить нарушения прав российских граждан в Абхазии - РИА Новости, 17.02.2025
СК поручил проверить нарушения прав российских граждан в Абхазии
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав россиян в Абхазии, сообщила РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:26:00+03:00
2025-02-17T20:30:00+03:00
абхазия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
александр бастрыкин
происшествия
адгур ардзинба
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав россиян в Абхазии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль", — рассказала она.Как отметила Петренко, некоторые СМИ писали о неизвестных, которые в интересах одного из кандидатов требовали от местных жителей поддерживать определенные политические силы. Отмечается, что среди их жертв были и люди с российским гражданством. Кроме того, гражданам Абхазии и России армянской национальности угрожали насилием. "В соответствии с частью третьей статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации", — добавила она.Досрочные президентские выборы состоялись в Абхазии 15 февраля. Во второй тур, который состоится 1 марта, прошли два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, они набрали 46,38% и 36,92% соответственно.
https://ria.ru/20250213/minkultury-1999109893.html
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абхазия, россия, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, александр бастрыкин, происшествия, адгур ардзинба
Абхазия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Происшествия, Адгур Ардзинба
СК поручил проверить нарушения прав российских граждан в Абхазии

Бастрыкин поручил проверить угрозы и нарушения прав россиян в Абхазии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав россиян в Абхазии, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль", — рассказала она.
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Как отметила Петренко, некоторые СМИ писали о неизвестных, которые в интересах одного из кандидатов требовали от местных жителей поддерживать определенные политические силы. Отмечается, что среди их жертв были и люди с российским гражданством. Кроме того, гражданам Абхазии и России армянской национальности угрожали насилием.
"В соответствии с частью третьей статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации", — добавила она.
Досрочные президентские выборы состоялись в Абхазии 15 февраля. Во второй тур, который состоится 1 марта, прошли два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, они набрали 46,38% и 36,92% соответственно.
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АбхазияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоАлександр БастрыкинПроисшествияАдгур Ардзинба
 
 
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