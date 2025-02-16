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Чем обернулась мечта русской Золушки о большой семье с богачом из Турции

Чем обернулась мечта русской Золушки о большой семье с богачом из Турции - РИА Новости, 16.02.2025

Чем обернулась мечта русской Золушки о большой семье с богачом из Турции

Ей было всего 19, ему — за 50, а впереди — мечта о сотне детей. Кристина вышла замуж за турецкого миллионера и попала в сказку, которая обернулась кошмаром. Что РИА Новости, 16.02.2025

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2025-02-16T09:03:00+03:00

2025-02-16T09:03:00+03:00

батуми

грузия

турция

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ей было всего 19, ему — за 50, а впереди — мечта о сотне детей. Кристина вышла замуж за турецкого миллионера и попала в сказку, которая обернулась кошмаром. Что скрывалось за фасадом счастливой многодетной семьи и почему эта сказка закончилась так печально?Любовь с первого взглядаПо официальной версии, юная москвичка, 19-летняя Кристина, впервые вырвалась за границу, оставив свою маленькую дочь Вику на попечение бабушки. Солнечная Грузия манила ее приключениями, но она и представить не могла, что эта поездка перевернет всю ее жизнь.В первый же вечер отдыха Кристина ужинала в ресторане с открытой верандой, наслаждаясь закатом. Именно в этот момент ее заметил скучающий турецкий миллионер Галип Озтюрк. Он был очарован девушкой. Недолго думая, миллионер предложил Кристине свою компанию.Миллионер практически сразу признался девушке в любви. Кристину не смутила ни разница в возрасте в 32 года (Галипу было за 50), ни внезапное признание. Перед ней был владелец сети отелей в Грузии, готовый подарить ей весь мир. В тот же вечер Кристина получила предложение руки и сердца и узнала о грандиозном плане Галипа по созданию огромной семьи. Озтюрк мечтал передать свои гены как можно большему количеству детей, и Кристина ответила согласием."Изначально я рассказывала мужу, еще при знакомстве, о своей любви к детям, что мечтаю иметь большую семью, что хочу свой детский садик, — делилась позже Кристина. — Он воспринял мои слова как призыв к действию. Подарил мне большую семью, ну и детский сад можно сказать, теперь тоже есть, только свой, семейный".Есть и другая, менее лицеприятная версия знакомства пары. Как утверждает одна из знакомых Кристины в интервью для Daily Star, до встречи с Галипом Кристина работала в мужском клубе Roxbury в Батуми. Якобы там миллионер и приметил юную танцовщицу и несколько раз забирал ее после работы к себе домой. А познакомились девушки, когда работали в элитном московском клубе Virgins Taganka. По словам знакомой, "Кристина была одной из самых "дорогих" танцовщиц приватных танцев и могла заработать 200 тысяч за танец".Семейное гнездышко в БатумиВскоре после знакомства, Кристина и Галип связали себя узами брака. Невзирая на 32-летнюю разницу в возрасте, Кристина с головой окунулась в мир любви и роскоши, который ей предложил новоиспеченный муж. Прошлое Озтюрка ее не тревожило, ведь главное — это его искренняя любовь и забота о ее дочери.Вопрос о наследниках пара решила не откладывать в долгий ящик и сразу же принялась обсуждать будущее пополнение семейства. Изначально миллионер предложил возлюбленной традиционный вариант — рожать по одному ребенку в год. Поразмыслив, они пришли к выводу, что это может стать непосильной ношей для Кристины, несмотря на ее молодость. Да и к тому же, зачем ждать девять месяцев каждого малыша и подвергать Кристину многочисленным родам, если можно получить сразу "оптовую партию" наследников?Мечта о сотне детейВоплотить мечту о большой семье Кристина и Галип решили где и жили, в Батуми. Они обратились в специализированную клинику, где сдали необходимые биоматериалы и приступили к поиску женщин, готовых выносить их будущих детей. Подбор суррогатных матерей проводился с особой тщательностью.Кандидатки должны были соответствовать строгим критериям: иметь опыт родов, обладать крепким здоровьем, не иметь вредных привычек и хронических заболеваний. Каждая претендентка проходила собеседование с психологом, чтобы подтвердить свою эмоциональную стабильность.Первый ребенок пары, Мустафа, появился на свет в марте 2020 года. А уже к январю 2021 года семья Озтюрк пополнилась десятым малышом — Оливией. По информации из разных источников, на рождение каждого ребенка супруги тратили около 10 тысяч евро, оплачивая услуги суррогатной матери, ее содержание во время беременности, медицинское обслуживание и сами роды.Несмотря на появление сразу нескольких детей, Кристина старалась быть внимательной матерью. К тому же, у пары были амбициозные планы — Кристина и Галип мечтали о ста детях!Правила жизни в семье Озтюрк с 22 детьмиПоявление десяти младенцев потребовало четкой организации быта. Кристине пришлось нанять 12 нянь, каждая из которых должна была вести подробный дневник, фиксируя все детали жизни каждого ребенка: от количества и качества съеденного до настроения и самочувствия.Сама Кристина, по ее словам, каждую минуту посвящала общению с детьми и утверждала, что они прекрасно себя ведут и спокойно спят с восьми вечера до шести утра. Однако, чтобы обеспечить такой порядок, ей приходилось проявлять строгость и требовательность.Поиск подходящих нянь был непростым делом, так как далеко не все выдерживали давление и постоянный контроль. Кристина не допускала никакой самодеятельности, даже в играх с детьми. Каждой сотруднице выдавались четкие инструкции, включая точное время чтения книг. Им даже запрещалось брать детей на руки, когда малыши плачут! В конце каждого дня Кристина тщательно проверяла выполнение плана, составляла новое расписание и планировала следующие дни. В этом ей помогала ее старшая дочь Вика. Помимо этого, Кристина успевала вести блог и помогала мужу управлять несколькими отелями."Я выстраиваю систему воспитания, питания, обучения. У меня есть помощницы, но они лишь исполняют указания, которые я готовлю, прорабатывая каждое действие до мелочей. К сожалению, не всегда мы находим общий язык и понимание с нянями, поэтому приходится менять персонал", — делилась Кристина.Известно, что суррогатные матери родили для Кристины и Галипа 10 детей. У Кристины также есть старшая дочь Вика. Но откуда взялись остальные 11 детей? Подходим к еще одному интересному моменту.Бывшая жена ОзтюркаЧтобы разгадать тайну происхождения 22 детей в семье Озтюрк, необходимо заглянуть в прошлое Галипа. До встречи с Кристиной, он состоял в браке с гражданкой Китая по имени Вэй Мэконг. Именно в период этого союза, по данным ряда источников, Галип впервые обратился к услугам суррогатного материнства. Но когда в его жизни появилась Кристина, отношения с Вэй подошли к концу.Сообщается, что Галип в сопровождении юриста поставил бывшую супругу перед фактом: дети остаются с ним, а ей необходимо в кратчайшие сроки покинуть дом. Попытки Вэй добиться возвращения детей успехом не увенчались. В интервью прессе она не стеснялась в выражениях, называя бывшего мужа "ненормальным", а его новую избранницу "под стать ему".На фотографиях многочисленного семейства Озтюрк действительно можно заметить детей с характерными азиатскими чертами лица, что может служить косвенным подтверждением версии о наличии у Галипа потомства от предыдущего брака. Остается загадкой, как Кристина отреагировала на эту информацию, и почему в многочисленных интервью и постах в социальных сетях семья Озтюрк предпочитает обходить эту тему стороной.Вот и сказочке конецИстория Кристины и Галипа Озтюрк, начавшаяся как сказка о любви и воплощении мечты о большой семье, обернулась драмой с криминальным оттенком.В 2018 году Озтюрк бежал из Турции, спасаясь от заочного приговора — пожизненного заключения за организацию убийства из кровной мести. По данным турецких СМИ, жертвой стал Куввет Кесеоглу. Приговор был подтвержден Верховным судом. Кроме того, Озтюрку приписывали участие в других преступлениях, включая вымогательство и экономические махинации.Несмотря на получение грузинского гражданства, избежать проблем с законом Озтюрку не удалось. Точкой невозврата стало 31 мая 2022 года, когда Галип Озтюрк, основатель Metro Holding и отец многочисленного семейства, был задержан в Батуми по обвинению в приобретении и хранении крупной партии наркотиков. Суд признал его виновным в незаконном обороте психотропных веществ и приговорил к восьми годам лишения свободы, несмотря на отрицание вины со стороны бизнесмена.В апреле 2024 года против Озтюрка было возбуждено новое дело, связанное с финансовыми махинациями: умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении поддельных документов и легализации незаконных доходов. В ходе обыска в его доме грузинские правоохранители обнаружили более семи килограммов кокаина.В итоге турецкий миллионер, бежавший от пожизненного заключения, оказался за решеткой в Грузии, а его большая семья осталась без отца.Жизнь Кристины после ареста мужаПосле ареста Галипа Кристина осталась один на один с огромной семьей. Ей пришлось взвалить на свои плечи заботу о двух десятках детей, столкнувшись с трудностями, о которых раньше даже не подозревала.В интервью одному из зарубежных изданий Кристина призналась, что ей тяжело: "Чувство одиночества никогда не покидает меня, даже когда вокруг меня такое большое количество близких людей… Я не выношу тишины, не выношу его отсутствия, я не могу заснуть и просыпаюсь в полном одиночестве… Я не могу видеть его пустое рабочее место... Я не вижу его улыбки, я не слышу его голоса, я не чувствую его объятий", — поделилась Кристина.Несмотря на трудности, Кристина не теряет надежды и продолжает верить в лучшее. В своих социальных сетях она пишет о том, как сильно скучает по мужу и как тяжело ей без его поддержки: "Скучаю — да. В последние несколько лет Галип работал исключительно дома, мы постоянно были вместе. Ночью, когда детей укладывали спать, без умолку болтали", — рассказывает Кристина.Реакция общественности на эту историю оказалась неоднозначной. Одни сочувствуют Кристине и восхищаются ее силой духа, другие злорадствуют, предрекая крах ее "идеальной" семьи, третьи видят в случившемся справедливое возмездие за грехи прошлого. А 27-летняя Кристина продолжает ждать и надеяться на то, что Галип скоро вернется к своей семье.

батуми

грузия

турция

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батуми, грузия, турция