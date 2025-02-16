https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999708424.html

Зеленский признал, что без решения Путина переговоры невозможны

Зеленский признал, что без решения Путина переговоры невозможны - РИА Новости, 16.02.2025

Зеленский признал, что без решения Путина переговоры невозможны

Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но только в присутствии представителей США и Европы. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T19:56:00+03:00

2025-02-16T19:56:00+03:00

2025-02-16T19:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но только в присутствии представителей США и Европы. "Вместе США, Европа, Украина и Россия - да", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос, готов ли он на переговоры с президентом России. Зеленский отметил также, что украинское урегулирование "не сможет случиться без решения" президента РФ. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники писала, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями РФ и Украины в ближайшие дни. Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать". При этом министр экономики Украины Юлия Свириденко в воскресенье заявила о прибытии в Саудовскую Аравию для подготовки визита туда Зеленского.Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250216/zelenskij-1999704857.html

https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999694361.html

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