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Зеленский признал, что без решения Путина переговоры невозможны - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999708424.html
Зеленский признал, что без решения Путина переговоры невозможны
Зеленский признал, что без решения Путина переговоры невозможны - РИА Новости, 16.02.2025
Зеленский признал, что без решения Путина переговоры невозможны
Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но только в присутствии представителей США и Европы. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T19:56:00+03:00
2025-02-16T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но только в присутствии представителей США и Европы. "Вместе США, Европа, Украина и Россия - да", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос, готов ли он на переговоры с президентом России. Зеленский отметил также, что украинское урегулирование "не сможет случиться без решения" президента РФ. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники писала, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями РФ и Украины в ближайшие дни. Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать". При этом министр экономики Украины Юлия Свириденко в воскресенье заявила о прибытии в Саудовскую Аравию для подготовки визита туда Зеленского.Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250216/zelenskij-1999704857.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Зеленский признал, что без решения Путина переговоры невозможны

Зеленский признал, что без решения Путина украинское урегулирование невозможно

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но только в присутствии представителей США и Европы.
"Вместе США, Европа, Украина и Россия - да", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос, готов ли он на переговоры с президентом России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Зеленский признал, что его не ждут в Белом доме
Вчера, 19:27
Зеленский отметил также, что украинское урегулирование "не сможет случиться без решения" президента РФ.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Зеленского подняли на смех после его слов о Путине в Мюнхене
Вчера, 17:23
В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники писала, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями РФ и Украины в ближайшие дни. Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать". При этом министр экономики Украины Юлия Свириденко в воскресенье заявила о прибытии в Саудовскую Аравию для подготовки визита туда Зеленского.
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Песков рассказал, что Путин видел кривляния Зеленского в Париже
Вчера, 15:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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