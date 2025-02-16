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Зеленского подняли на смех после его слов о Путине в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 16.02.2025 (обновлено: 23:35 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999694361.html
Зеленского подняли на смех после его слов о Путине в Мюнхене
Зеленского подняли на смех после его слов о Путине в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025
Зеленского подняли на смех после его слов о Путине в Мюнхене
Владимиру Зеленскому велели говорить о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:23:00+03:00
2025-02-16T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
саудовская аравия
владимир путин
владимир зеленский
мюнхен
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому велели говорить о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так он прокомментировал сказанные на Мюнхенской конференции по безопасности слова главы киевского режима о том, что он готов встретиться "только с одним россиянином" — с президентом Путиным. Он уточнил, что он может это сделать после разработки общего "плана" с ЕС и США."Я буду встречаться только с Путиным". Клоуну дали новый текст в Мюнхене", — написал Дубинский.В субботу газета Politico со ссылкой на источники в США сообщила, что высокопоставленные американские чиновники отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями России и Украины в ближайшие дни.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что Киев не направлял переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
https://ria.ru/20250216/putin-1999680908.html
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саудовская аравия
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в мире, россия, сша, саудовская аравия, владимир путин, владимир зеленский, мюнхен, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мюнхен, Евросоюз
Зеленского подняли на смех после его слов о Путине в Мюнхене

Нардеп Дубинский: Зеленскому велели говорить о готовности встретиться с Путиным

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому велели говорить о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Так он прокомментировал сказанные на Мюнхенской конференции по безопасности слова главы киевского режима о том, что он готов встретиться "только с одним россиянином" — с президентом Путиным. Он уточнил, что он может это сделать после разработки общего "плана" с ЕС и США.
«
"Я буду встречаться только с Путиным". Клоуну дали новый текст в Мюнхене", — написал Дубинский.
В субботу газета Politico со ссылкой на источники в США сообщила, что высокопоставленные американские чиновники отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями России и Украины в ближайшие дни.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что Киев не направлял переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАСаудовская АравияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМюнхенЕвросоюз
 
 
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