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Зеленского подняли на смех после его слов о Путине в Мюнхене
Зеленского подняли на смех после его слов о Путине в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025
Зеленского подняли на смех после его слов о Путине в Мюнхене
Владимиру Зеленскому велели говорить о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:23:00+03:00
2025-02-16T17:23:00+03:00
2025-02-16T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому велели говорить о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так он прокомментировал сказанные на Мюнхенской конференции по безопасности слова главы киевского режима о том, что он готов встретиться "только с одним россиянином" — с президентом Путиным. Он уточнил, что он может это сделать после разработки общего "плана" с ЕС и США."Я буду встречаться только с Путиным". Клоуну дали новый текст в Мюнхене", — написал Дубинский.В субботу газета Politico со ссылкой на источники в США сообщила, что высокопоставленные американские чиновники отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями России и Украины в ближайшие дни.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что Киев не направлял переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
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Зеленского подняли на смех после его слов о Путине в Мюнхене
Нардеп Дубинский: Зеленскому велели говорить о готовности встретиться с Путиным