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Ирландского журналиста шокировала деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 16.02.2025
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02:46 16.02.2025 (обновлено: 02:47 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999634912.html
Ирландского журналиста шокировала деталь в поведении Зеленского
Ирландского журналиста шокировала деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 16.02.2025
Ирландского журналиста шокировала деталь в поведении Зеленского
Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского выдает его истинное отношение к ситуации, в которой находится: мимика выдает бандита. Такое мнение выразил РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T02:46:00+03:00
2025-02-16T02:47:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского выдает его истинное отношение к ситуации, в которой находится: мимика выдает бандита. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.Так он прокомментировал видео, на котором Зеленский, общаясь с журналистами в ходе Мюнхенской конференции, вел себя неадекватно, постоянно дергался и корчил гримасы."Этот мошенник теперь отчаянно пытается любой ценой отнять у своего собственного народа, Европы, России и США мир. Посмотрите на него. У него есть, что терять. И он это знает", — написал журналист.В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В форуме также принимают участие Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос сообщил, что на фоне падения уровня поддержки в украинском обществе и сокращения поставок американской помощи крах режима Зеленского стал лишь вопросом времени: возможные выборы могут стать концом его политической карьеры, а их отсутствие и продолжение его нахождения у власти приведут к разрушению образа демократически избранного лидера.
https://ria.ru/20250215/kellog-1999590512.html
https://ria.ru/20250215/myunkhen-1999618824.html
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в мире, сша, европа, россия, владимир зеленский, чей боуз
В мире, США, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Чей Боуз
Ирландского журналиста шокировала деталь в поведении Зеленского

Журналист Боуз: поведение Зеленского выдает его отчаянное положение

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского выдает его истинное отношение к ситуации, в которой находится: мимика выдает бандита. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Так он прокомментировал видео, на котором Зеленский, общаясь с журналистами в ходе Мюнхенской конференции, вел себя неадекватно, постоянно дергался и корчил гримасы.
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«
"Этот мошенник теперь отчаянно пытается любой ценой отнять у своего собственного народа, Европы, России и США мир. Посмотрите на него. У него есть, что терять. И он это знает", — написал журналист.
В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В форуме также принимают участие Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
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