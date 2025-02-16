https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999634912.html

Ирландского журналиста шокировала деталь в поведении Зеленского

Ирландского журналиста шокировала деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 16.02.2025

Ирландского журналиста шокировала деталь в поведении Зеленского

Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского выдает его истинное отношение к ситуации, в которой находится: мимика выдает бандита. Такое мнение выразил РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T02:46:00+03:00

2025-02-16T02:46:00+03:00

2025-02-16T02:47:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского выдает его истинное отношение к ситуации, в которой находится: мимика выдает бандита. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.Так он прокомментировал видео, на котором Зеленский, общаясь с журналистами в ходе Мюнхенской конференции, вел себя неадекватно, постоянно дергался и корчил гримасы."Этот мошенник теперь отчаянно пытается любой ценой отнять у своего собственного народа, Европы, России и США мир. Посмотрите на него. У него есть, что терять. И он это знает", — написал журналист.В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В форуме также принимают участие Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос сообщил, что на фоне падения уровня поддержки в украинском обществе и сокращения поставок американской помощи крах режима Зеленского стал лишь вопросом времени: возможные выборы могут стать концом его политической карьеры, а их отсутствие и продолжение его нахождения у власти приведут к разрушению образа демократически избранного лидера.

https://ria.ru/20250215/kellog-1999590512.html

https://ria.ru/20250215/myunkhen-1999618824.html

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999597257.html

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