Рейтинг@Mail.ru
"Страдать до последнего": в США рассказали, что задумал Зеленский - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999634263.html
"Страдать до последнего": в США рассказали, что задумал Зеленский
"Страдать до последнего": в США рассказали, что задумал Зеленский - РИА Новости, 16.02.2025
"Страдать до последнего": в США рассказали, что задумал Зеленский
Несмотря на тяжелое положение Украины, президент Владимир Зеленский отчаянно пытается продолжить конфликт, из-за которого ему удается остаться у власти,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T02:32:00+03:00
2025-02-16T02:32:00+03:00
украина
сша
россия
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996867075_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9acec64133f998c71459df833a3fb055.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Несмотря на тяжелое положение Украины, президент Владимир Зеленский отчаянно пытается продолжить конфликт, из-за которого ему удается остаться у власти, говорится в статье в американском издании The Hill."Война должна продолжаться — это единственное, что удерживает Зеленского у власти. Если бы проводились выборы, он бы проиграл, его поддержка падает. Чем дольше продолжается конфликт, тем более понятно, что Украину ждет только поражение. Оптимизм первых месяцев войны давно прошел, даже США сокращают поддержку, признавая, что победа Украины уже не является главной целью", — пишет автор.Зеленский, как отмечается в статье, повторяет путь многих исторических личностей, например, императора Франции Наполеона Бонапарта, который также не мог смириться с неизбежным после поражения в России и продолжал тянуть страну в пропасть."Разумный лидер признал очевидное и сделал тяжелый, но необходимый выбор в сторону переговоров — спасти то, что осталось, а не превращать страну в пепел. Но Зеленский выбрал путь ослепленных властью. И поэтому Украина будет страдать до последнего" — заключил обозреватель. В субботу состоялся телефонный разговор лидеров внешнеполитических ведомств США и России. Сергей Лавров и Марк Рубио в ходе беседы подтвердили договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее в тот же день газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры в ближайшие дни с делегациями России и Украины. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не направлял переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".Сам Владимир Зеленский неоднократно обозначал неосуществимые условия для заключения мира: вступление Украины в НАТО и территориальные уступки со стороны России. Москва не раз напоминала, что глава киевского режима имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250216/ssha-1999629841.html
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999626603.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996867075_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_dd743a231300bfc48825bba966b2e5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
"Страдать до последнего": в США рассказали, что задумал Зеленский

The Hill: Зеленский отчаянно пытается продолжить войну, чтобы остаться у власти

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Несмотря на тяжелое положение Украины, президент Владимир Зеленский отчаянно пытается продолжить конфликт, из-за которого ему удается остаться у власти, говорится в статье в американском издании The Hill.
"Война должна продолжаться — это единственное, что удерживает Зеленского у власти. Если бы проводились выборы, он бы проиграл, его поддержка падает. Чем дольше продолжается конфликт, тем более понятно, что Украину ждет только поражение. Оптимизм первых месяцев войны давно прошел, даже США сокращают поддержку, признавая, что победа Украины уже не является главной целью", — пишет автор.
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
СМИ: США ждут от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины
00:32
Зеленский, как отмечается в статье, повторяет путь многих исторических личностей, например, императора Франции Наполеона Бонапарта, который также не мог смириться с неизбежным после поражения в России и продолжал тянуть страну в пропасть.
"Разумный лидер признал очевидное и сделал тяжелый, но необходимый выбор в сторону переговоров — спасти то, что осталось, а не превращать страну в пепел. Но Зеленский выбрал путь ослепленных властью. И поэтому Украина будет страдать до последнего" — заключил обозреватель.
В субботу состоялся телефонный разговор лидеров внешнеполитических ведомств США и России. Сергей Лавров и Марк Рубио в ходе беседы подтвердили договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее в тот же день газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры в ближайшие дни с делегациями России и Украины. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не направлял переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
Сам Владимир Зеленский неоднократно обозначал неосуществимые условия для заключения мира: вступление Украины в НАТО и территориальные уступки со стороны России. Москва не раз напоминала, что глава киевского режима имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Британии сделали тревожное заявление о мирном процессе по Украине
Вчера, 23:20
 
УкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала