https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999634263.html

"Страдать до последнего": в США рассказали, что задумал Зеленский

"Страдать до последнего": в США рассказали, что задумал Зеленский - РИА Новости, 16.02.2025

"Страдать до последнего": в США рассказали, что задумал Зеленский

Несмотря на тяжелое положение Украины, президент Владимир Зеленский отчаянно пытается продолжить конфликт, из-за которого ему удается остаться у власти,... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T02:32:00+03:00

2025-02-16T02:32:00+03:00

2025-02-16T02:32:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Несмотря на тяжелое положение Украины, президент Владимир Зеленский отчаянно пытается продолжить конфликт, из-за которого ему удается остаться у власти, говорится в статье в американском издании The Hill."Война должна продолжаться — это единственное, что удерживает Зеленского у власти. Если бы проводились выборы, он бы проиграл, его поддержка падает. Чем дольше продолжается конфликт, тем более понятно, что Украину ждет только поражение. Оптимизм первых месяцев войны давно прошел, даже США сокращают поддержку, признавая, что победа Украины уже не является главной целью", — пишет автор.Зеленский, как отмечается в статье, повторяет путь многих исторических личностей, например, императора Франции Наполеона Бонапарта, который также не мог смириться с неизбежным после поражения в России и продолжал тянуть страну в пропасть."Разумный лидер признал очевидное и сделал тяжелый, но необходимый выбор в сторону переговоров — спасти то, что осталось, а не превращать страну в пепел. Но Зеленский выбрал путь ослепленных властью. И поэтому Украина будет страдать до последнего" — заключил обозреватель. В субботу состоялся телефонный разговор лидеров внешнеполитических ведомств США и России. Сергей Лавров и Марк Рубио в ходе беседы подтвердили договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее в тот же день газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры в ближайшие дни с делегациями России и Украины. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не направлял переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".Сам Владимир Зеленский неоднократно обозначал неосуществимые условия для заключения мира: вступление Украины в НАТО и территориальные уступки со стороны России. Москва не раз напоминала, что глава киевского режима имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

https://ria.ru/20250216/ssha-1999629841.html

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999626603.html

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украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато