В Белом доме заявили о недальновидности Зеленского
В Белом доме Зеленского назвали недальновидным из-за отказа от ресурсной сделки
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым, заявил представитель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз.
«
"Зеленский ведет себя недальновидно относительно прекрасной возможности, которую администрация (Президента США Дональда — Прим. ред.) Трампа предоставила Украине", - приводит слова Хьюза агентство Ассошиэйтед Пресс.
Хьюз высказал мнение, что тесные экономические связи Украины и США стали бы для Киева "лучшей гарантией" безопасности и прочного мира.
В пятницу газета Washington Post писала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины.
Сам Зеленский в пятницу заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым Украины. По словам главы киевского режима, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины".
Зеленский заявил, что давно был готов сдать США данные по ископаемым
12 февраля, 14:51