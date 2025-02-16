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В Белом доме заявили о недальновидности Зеленского - РИА Новости, 17.02.2025
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20:01 16.02.2025 (обновлено: 06:39 17.02.2025)
https://ria.ru/20250216/zelenskij-1999708894.html
В Белом доме заявили о недальновидности Зеленского
В Белом доме заявили о недальновидности Зеленского - РИА Новости, 17.02.2025
В Белом доме заявили о недальновидности Зеленского
Владимир Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым, заявил представитель совета по нацбезопасности США... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-16T20:01:00+03:00
2025-02-17T06:39:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым, заявил представитель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз.&quot;Зеленский ведет себя недальновидно относительно прекрасной возможности, которую администрация (Президента США Дональда — Прим. ред.) Трампа предоставила Украине&quot;, - приводит слова Хьюза агентство Ассошиэйтед Пресс.Хьюз высказал мнение, что тесные экономические связи Украины и США стали бы для Киева "лучшей гарантией" безопасности и прочного мира. В пятницу газета Washington Post писала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский в пятницу заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым Украины. По словам главы киевского режима, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины".
https://ria.ru/20250216/pomosch-1999638345.html
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в мире, цены на нефть, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
В Белом доме заявили о недальновидности Зеленского

В Белом доме Зеленского назвали недальновидным из-за отказа от ресурсной сделки

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым, заявил представитель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз.
«

"Зеленский ведет себя недальновидно относительно прекрасной возможности, которую администрация (Президента США Дональда — Прим. ред.) Трампа предоставила Украине", - приводит слова Хьюза агентство Ассошиэйтед Пресс.

Танк M1A3 Abrams - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
США предлагали Киеву соглашение о ресурсах в обмен на уже переданную помощь
Вчера, 05:49
Хьюз высказал мнение, что тесные экономические связи Украины и США стали бы для Киева "лучшей гарантией" безопасности и прочного мира.
В пятницу газета Washington Post писала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины.
Сам Зеленский в пятницу заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым Украины. По словам главы киевского режима, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Зеленский заявил, что давно был готов сдать США данные по ископаемым
12 февраля, 14:51
 
В миреЦены на нефтьСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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