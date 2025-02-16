https://ria.ru/20250216/zelenskij-1999708894.html

В Белом доме заявили о недальновидности Зеленского

В Белом доме заявили о недальновидности Зеленского - РИА Новости, 17.02.2025

В Белом доме заявили о недальновидности Зеленского

Владимир Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым, заявил представитель совета по нацбезопасности США... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-16T20:01:00+03:00

2025-02-16T20:01:00+03:00

2025-02-17T06:39:00+03:00

в мире

цены на нефть

сша

украина

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым, заявил представитель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз."Зеленский ведет себя недальновидно относительно прекрасной возможности, которую администрация (Президента США Дональда — Прим. ред.) Трампа предоставила Украине", - приводит слова Хьюза агентство Ассошиэйтед Пресс.Хьюз высказал мнение, что тесные экономические связи Украины и США стали бы для Киева "лучшей гарантией" безопасности и прочного мира. В пятницу газета Washington Post писала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский в пятницу заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым Украины. По словам главы киевского режима, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины".

https://ria.ru/20250216/pomosch-1999638345.html

https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998871373.html

сша

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности