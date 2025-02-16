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На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах
На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах - РИА Новости, 16.02.2025
На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за отказ признать гибель мирных россиян из-за ударов ВСУ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:42:00+03:00
2025-02-16T18:42:00+03:00
2025-02-16T18:42:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за отказ признать гибель мирных россиян из-за ударов ВСУ.На Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что мирные жители России не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ на них, подтверждения от очевидцев и показания украинских военнопленных."Кая Каллас, крайне некомпетентный "шеф дипломатического корпуса" ЕС, нагло лжет в Мюнхене", — написал Боуз.Как отметил журналист, это продиктовано желанием скрыть тот факт, что оружие НАТО и ЕС использовалось для убийства мирных граждан.В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Каллас низостью. По словам дипломата, такие выходки "подрубают под корень" надежды стран ЕС получить место за столом переговоров по Украине.ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности с помощью БПЛА и ударами из РСЗО. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в частности в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму.Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля сообщал, что только за минувшую на тот момент неделю при обстрелах ВСУ было ранено 68 мирных жителей России, погибли шесть человек.
https://ria.ru/20250215/kallas-1999515043.html
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На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах
Журналист Боуз обвинил Каллас во лжи после слов о гибели мирных россиян