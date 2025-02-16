https://ria.ru/20250216/zapad-1999701857.html

На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах

На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах - РИА Новости, 16.02.2025

На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за отказ признать гибель мирных россиян из-за ударов ВСУ. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T18:42:00+03:00

2025-02-16T18:42:00+03:00

2025-02-16T18:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

кайя каллас

мария захарова

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927024354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc3e7c20dbb1cdb0174aaccb69fb465d.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за отказ признать гибель мирных россиян из-за ударов ВСУ.На Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что мирные жители России не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ на них, подтверждения от очевидцев и показания украинских военнопленных."Кая Каллас, крайне некомпетентный "шеф дипломатического корпуса" ЕС, нагло лжет в Мюнхене", — написал Боуз.Как отметил журналист, это продиктовано желанием скрыть тот факт, что оружие НАТО и ЕС использовалось для убийства мирных граждан.В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Каллас низостью. По словам дипломата, такие выходки "подрубают под корень" надежды стран ЕС получить место за столом переговоров по Украине.ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности с помощью БПЛА и ударами из РСЗО. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в частности в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму.Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля сообщал, что только за минувшую на тот момент неделю при обстрелах ВСУ было ранено 68 мирных жителей России, погибли шесть человек.

https://ria.ru/20250215/kallas-1999515043.html

https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999694361.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, кайя каллас, мария захарова, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, евросоюз, нато