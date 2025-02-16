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На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/zapad-1999701857.html
На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах
На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах - РИА Новости, 16.02.2025
На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за отказ признать гибель мирных россиян из-за ударов ВСУ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:42:00+03:00
2025-02-16T18:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
кайя каллас
мария захарова
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за отказ признать гибель мирных россиян из-за ударов ВСУ.На Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что мирные жители России не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ на них, подтверждения от очевидцев и показания украинских военнопленных."Кая Каллас, крайне некомпетентный "шеф дипломатического корпуса" ЕС, нагло лжет в Мюнхене", — написал Боуз.Как отметил журналист, это продиктовано желанием скрыть тот факт, что оружие НАТО и ЕС использовалось для убийства мирных граждан.В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Каллас низостью. По словам дипломата, такие выходки "подрубают под корень" надежды стран ЕС получить место за столом переговоров по Украине.ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности с помощью БПЛА и ударами из РСЗО. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в частности в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму.Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля сообщал, что только за минувшую на тот момент неделю при обстрелах ВСУ было ранено 68 мирных жителей России, погибли шесть человек.
https://ria.ru/20250215/kallas-1999515043.html
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в мире, россия, украина, кайя каллас, мария захарова, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кайя Каллас, Мария Захарова, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО
На Каллас набросились из-за ее высказывания о россиянах

Журналист Боуз обвинил Каллас во лжи после слов о гибели мирных россиян

© AP Photo / Omar HavanaГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за отказ признать гибель мирных россиян из-за ударов ВСУ.
На Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что мирные жители России не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ на них, подтверждения от очевидцев и показания украинских военнопленных.
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"Кая Каллас, крайне некомпетентный "шеф дипломатического корпуса" ЕС, нагло лжет в Мюнхене", — написал Боуз.
Как отметил журналист, это продиктовано желанием скрыть тот факт, что оружие НАТО и ЕС использовалось для убийства мирных граждан.
В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Каллас низостью. По словам дипломата, такие выходки "подрубают под корень" надежды стран ЕС получить место за столом переговоров по Украине.
ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности с помощью БПЛА и ударами из РСЗО. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в частности в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля сообщал, что только за минувшую на тот момент неделю при обстрелах ВСУ было ранено 68 мирных жителей России, погибли шесть человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКайя КалласМария ЗахароваДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТО
 
 
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