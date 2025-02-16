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Языки в России вымирают быстрее, чем в среднем по миру, заявил ученый - РИА Новости, 16.02.2025
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07:05 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/yazyki-1999640568.html
Языки в России вымирают быстрее, чем в среднем по миру, заявил ученый
Языки в России вымирают быстрее, чем в среднем по миру, заявил ученый - РИА Новости, 16.02.2025
Языки в России вымирают быстрее, чем в среднем по миру, заявил ученый
Языки в России вымирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру, в XXI веке эта скорость только увеличилась, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T07:05:00+03:00
2025-02-16T07:05:00+03:00
общество
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Языки в России вымирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру, в XXI веке эта скорость только увеличилась, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института языкознания РАН Юрий Коряков. "В России распространено примерно 1,5% языков мира. При этом в XXI веке почти 7% вымерших в мире языков пришлось на Россию. В XX веке этот процент был скромнее - 3,5%. То есть в России языки вымирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру, и в XXI веке эта скорость только увеличилась", - сказал Коряков. По данным Института языкознания РАН, в России насчитывается 155 языков, при этом в стране с начала XX века исчезло 15 языков.
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общество, россия, российская академия наук
Общество, Россия, Российская академия наук
Языки в России вымирают быстрее, чем в среднем по миру, заявил ученый

Ученый Коряков: языки в России вымирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру

© Depositphotos.com / michaeljungСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Depositphotos.com / michaeljung
Студенты на лекции . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Языки в России вымирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру, в XXI веке эта скорость только увеличилась, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института языкознания РАН Юрий Коряков.
России распространено примерно 1,5% языков мира. При этом в XXI веке почти 7% вымерших в мире языков пришлось на Россию. В XX веке этот процент был скромнее - 3,5%. То есть в России языки вымирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру, и в XXI веке эта скорость только увеличилась", - сказал Коряков.
По данным Института языкознания РАН, в России насчитывается 155 языков, при этом в стране с начала XX века исчезло 15 языков.
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