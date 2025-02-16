https://ria.ru/20250216/vzryvy-1999638512.html

В Белгород-Днестровском прогремели взрывы

В Белгород-Днестровском прогремели взрывы - РИА Новости, 16.02.2025

В Белгород-Днестровском прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T05:51:00+03:00

2025-02-16T05:51:00+03:00

2025-02-16T05:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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одесская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. "Взрывы были слышны в Белгород-Днестровском районе Одесской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637744.html

россия

одесская область

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россия, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины