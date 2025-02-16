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Над Кубанью и акваторией Азовского моря сбили девять украинских дронов - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 16.02.2025 (обновлено: 21:32 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/vsu-1999720131.html
Над Кубанью и акваторией Азовского моря сбили девять украинских дронов
Над Кубанью и акваторией Азовского моря сбили девять украинских дронов - РИА Новости, 16.02.2025
Над Кубанью и акваторией Азовского моря сбили девять украинских дронов
Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Азовским морем и три - над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:30:00+03:00
2025-02-16T21:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
азовское море
безопасность
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Азовским морем и три - над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого февраля 2025 года в период с 19.50 до 20.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над акваторией Азовского моря и три – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250216/vsu-1999703738.html
азовское море
краснодарский край
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азовское море, безопасность, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Безопасность, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
Над Кубанью и акваторией Азовского моря сбили девять украинских дронов

ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Кубанью и шесть над акваторией Азовского моря

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Азовским морем и три - над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.
"Шестнадцатого февраля 2025 года в период с 19.50 до 20.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над акваторией Азовского моря и три – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
ВС России разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении
Вчера, 19:10
 
Специальная военная операция на УкраинеАзовское мореБезопасностьКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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