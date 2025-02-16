https://ria.ru/20250216/vsu-1999720131.html

Над Кубанью и акваторией Азовского моря сбили девять украинских дронов

Над Кубанью и акваторией Азовского моря сбили девять украинских дронов - РИА Новости, 16.02.2025

Над Кубанью и акваторией Азовского моря сбили девять украинских дронов

Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Азовским морем и три - над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T21:30:00+03:00

2025-02-16T21:30:00+03:00

2025-02-16T21:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

азовское море

безопасность

краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Азовским морем и три - над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого февраля 2025 года в период с 19.50 до 20.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над акваторией Азовского моря и три – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250216/vsu-1999703738.html

азовское море

краснодарский край

россия

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азовское море, безопасность, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины