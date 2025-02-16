https://ria.ru/20250216/vsu-1999720131.html
Над Кубанью и акваторией Азовского моря сбили девять украинских дронов
Над Кубанью и акваторией Азовского моря сбили девять украинских дронов - РИА Новости, 16.02.2025
Над Кубанью и акваторией Азовского моря сбили девять украинских дронов
Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Азовским морем и три - над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:30:00+03:00
2025-02-16T21:30:00+03:00
2025-02-16T21:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
азовское море
безопасность
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998621821_0:120:3427:2048_1920x0_80_0_0_a9fbb7f73dc414bc9e182b46f88dd764.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Азовским морем и три - над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого февраля 2025 года в период с 19.50 до 20.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над акваторией Азовского моря и три – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250216/vsu-1999703738.html
азовское море
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998621821_615:0:3346:2048_1920x0_80_0_0_87c752c04397eddd515c167102bfba15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, безопасность, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Безопасность, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
Над Кубанью и акваторией Азовского моря сбили девять украинских дронов
ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Кубанью и шесть над акваторией Азовского моря