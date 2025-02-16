https://ria.ru/20250216/vsu-1999703738.html

ВС России разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении

ВС России разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.02.2025

ВС России разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении

Вооруженные силы России разрезают оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск —... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T19:10:00+03:00

2025-02-16T19:10:00+03:00

2025-02-16T23:51:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России разрезают оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Что касается Красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка. Поэтому видим определенного рода успехи", — сказал он. По словам главы региона, для противника удержаться на этом направлении критически важно.Пушилин также сообщил о продвижении российских военных на Великоновоселковском направлении, где идет борьба за каждую лесополосу.Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями.Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.

https://ria.ru/20250216/vybory-1999704046.html

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константиновка

украина

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вооруженные силы рф, россия, красноармейск, константиновка, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика