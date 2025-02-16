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ВС России разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:10 16.02.2025 (обновлено: 23:51 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/vsu-1999703738.html
ВС России разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.02.2025
ВС России разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении
Вооруженные силы России разрезают оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск —... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T19:10:00+03:00
2025-02-16T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
красноармейск
константиновка
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России разрезают оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Что касается Красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка. Поэтому видим определенного рода успехи", — сказал он. По словам главы региона, для противника удержаться на этом направлении критически важно.Пушилин также сообщил о продвижении российских военных на Великоновоселковском направлении, где идет борьба за каждую лесополосу.Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями.Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250216/vybory-1999704046.html
https://ria.ru/20250211/svo-1998551179.html
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красноармейск
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вооруженные силы рф, россия, красноармейск, константиновка, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Красноармейск, Константиновка, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВС России разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении

Пушилин сообщил о выходе ВС РФ к трассе Красноармейск — Константиновка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России разрезают оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Что касается Красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу КрасноармейскКонстантиновка. Поэтому видим определенного рода успехи", — сказал он.
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По словам главы региона, для противника удержаться на этом направлении критически важно.
Пушилин также сообщил о продвижении российских военных на Великоновоселковском направлении, где идет борьба за каждую лесополосу.
Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями.
Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияКрасноармейскКонстантиновкаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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