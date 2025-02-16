https://ria.ru/20250216/vsu-1999658800.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 16.02.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:12:00+03:00

2025-02-16T12:12:00+03:00

2025-02-16T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Переездное, Долгая Балка, Клебан-бык, Константиновка, Часов Яр, Улаклы Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, четыре пикапа и станция радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств.

https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999630113.html

константиновка

часов яр

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константиновка, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)