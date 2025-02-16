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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 16.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/vsu-1999658800.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 16.02.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:12:00+03:00
2025-02-16T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Переездное, Долгая Балка, Клебан-бык, Константиновка, Часов Яр, Улаклы Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, четыре пикапа и станция радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999630113.html
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константиновка, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

МО: ВСУ потеряли более 180 солдат и склады боеприпасов в зоне действий "Юга"

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Переездное, Долгая Балка, Клебан-бык, Константиновка, Часов Яр, Улаклы Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, четыре пикапа и станция радиоэлектронной борьбы, уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в районе Сум
Вчера, 00:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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