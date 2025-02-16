https://ria.ru/20250216/vsu-1999652376.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 16.02.2025

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных, сообщает управление по... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T11:12:00+03:00

2025-02-16T11:12:00+03:00

2025-02-16T11:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных, сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики в Telegram-канале."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 08.25 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, в 10.00 и 10.25 по Центрально-Городскому району было выпущено шесть "натовских" снарядов, а в 9.10 и 10.40 - четыре кассетных снаряда того же калибра по Никитовскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250206/gorlovka-1997709111.html

https://ria.ru/20250216/spetsgruppa-1999650307.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато