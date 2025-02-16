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ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 16.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/vsu-1999652376.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 16.02.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных, сообщает управление по... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T11:12:00+03:00
2025-02-16T11:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных, сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики в Telegram-канале."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 08.25 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, в 10.00 и 10.25 по Центрально-Городскому району было выпущено шесть "натовских" снарядов, а в 9.10 и 10.40 - четыре кассетных снаряда того же калибра по Никитовскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250206/gorlovka-1997709111.html
https://ria.ru/20250216/spetsgruppa-1999650307.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ выпустили по Горловке 15 натовских снарядов, в том числе четыре кассетных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных, сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 08.25 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в 10.00 и 10.25 по Центрально-Городскому району было выпущено шесть "натовских" снарядов, а в 9.10 и 10.40 - четыре кассетных снаряда того же калибра по Никитовскому району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
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