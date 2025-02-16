https://ria.ru/20250216/voronezh-1999656044.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 16.02.2025
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T11:50:00+03:00
2025-02-16T11:50:00+03:00
2025-02-16T11:58:00+03:00
воронежская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/46/1485984661_0:73:3000:1761_1920x0_80_0_0_eada6a2f204ce25d01814810f2649d17.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность", - написал он.
https://ria.ru/20250216/bespilotniki-1999637328.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/46/1485984661_278:0:2723:1834_1920x0_80_0_0_491549750cad543467b6df462b77aab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области сообщил об авиационной опасности