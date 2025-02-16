Пушилин рассказал о работе по увеличению подачи воды в ДНР
Пушилин: по поручению Путина прорабатывают увеличение объемов подачи воды в ДНР
Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина профильные федеральные ведомства прорабатывают возможности для увеличения объемов подачи воды в республику.
В начале этой недели в рамках встречи с президентом РФ Пушилин заявил, что обеспечение бесперебойным водоснабжением всей территории ДНР - один из самых серьезных вызовов для властей, учитывая водную блокаду со стороны Украины. По его словам, существующие источники закрывают только порядка 50% от всего необходимого количества воды для региона.
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"Острым вопросом в республике остается вопрос водоснабжения, его обсуждал на этой неделе и с Владимиром Владимировичем Путиным. Доложил ему сложную ситуацию. Владимиром Владимировичем даны соответствующие поручения, прирабатываются профильным ведомствами", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
По его словам, ситуация с подачей воды в регион остается сложной.
"Здесь нам помогает уже федеральный центр, исходя из тех поручений нашего президента, смотрим, где можно улучшить по количеству подаваемой воды, потому что ее не хватает. Не хватает тех объемов, которые подаются и по водороду, и даже с тем объемом наших резервных водохранилищ, нужного количества воды, к сожалению, пока мы не достигаем", - рассказал Пушилин.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.