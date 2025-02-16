В Турции заявили об обсуждении с США и ЕС прекращения огня на Украине
Фидан: Турция, США и Европа ведут диалог по прекращению огня на Украине
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 фев - РИА Новости. Турция вместе с США и европейскими странами обсуждают потенциальное прекращение огня на Украине и способы предотвращения нового конфликта, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Турция готова сыграть любую роль, чтобы внести вклад в мир на Украине и в реконструкцию страны. Но в первую очередь нам нужно прекращение огня и долгосрочный и работающий мирный план. Мы с американской администрацией и европейцами работаем над различными аспектами возможного прекращения огня и мирного плана - как этого достичь, как сохранить, как мы можем предотвратить возникновение новой войны. Все эти вопросы легитимны, их задаем мы с некоторыми нашими европейскими друзьями. Как совместить краткосрочную цель в виде прекращения огня и долгосрочные стратегические обеспокоенности - крайней важная задача на данный момент", - заявил Фидан в интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в Мюнхене поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.