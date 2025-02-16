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В Турции заявили об обсуждении с США и ЕС прекращения огня на Украине - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 16.02.2025 (обновлено: 22:11 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/turtsiya-1999722422.html
В Турции заявили об обсуждении с США и ЕС прекращения огня на Украине
В Турции заявили об обсуждении с США и ЕС прекращения огня на Украине - РИА Новости, 16.02.2025
В Турции заявили об обсуждении с США и ЕС прекращения огня на Украине
Турция вместе с США и европейскими странами обсуждают потенциальное прекращение огня на Украине и способы предотвращения нового конфликта, заявил в воскресенье... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T22:03:00+03:00
2025-02-16T22:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
владимир путин
хакан фидан
евросоюз
нато
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СТАМБУЛ, 16 фев - РИА Новости. Турция вместе с США и европейскими странами обсуждают потенциальное прекращение огня на Украине и способы предотвращения нового конфликта, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан."Турция готова сыграть любую роль, чтобы внести вклад в мир на Украине и в реконструкцию страны. Но в первую очередь нам нужно прекращение огня и долгосрочный и работающий мирный план. Мы с американской администрацией и европейцами работаем над различными аспектами возможного прекращения огня и мирного плана - как этого достичь, как сохранить, как мы можем предотвратить возникновение новой войны. Все эти вопросы легитимны, их задаем мы с некоторыми нашими европейскими друзьями. Как совместить краткосрочную цель в виде прекращения огня и долгосрочные стратегические обеспокоенности - крайней важная задача на данный момент", - заявил Фидан в интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности.Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать".В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в Мюнхене поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250216/polsha-1999711607.html
https://ria.ru/20250216/peregovory-1999709930.html
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в мире, украина, турция, владимир путин, хакан фидан, евросоюз, нато, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Владимир Путин, Хакан Фидан, Евросоюз, НАТО, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Россия
В Турции заявили об обсуждении с США и ЕС прекращения огня на Украине

Фидан: Турция, США и Европа ведут диалог по прекращению огня на Украине

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 фев - РИА Новости. Турция вместе с США и европейскими странами обсуждают потенциальное прекращение огня на Украине и способы предотвращения нового конфликта, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Турция готова сыграть любую роль, чтобы внести вклад в мир на Украине и в реконструкцию страны. Но в первую очередь нам нужно прекращение огня и долгосрочный и работающий мирный план. Мы с американской администрацией и европейцами работаем над различными аспектами возможного прекращения огня и мирного плана - как этого достичь, как сохранить, как мы можем предотвратить возникновение новой войны. Все эти вопросы легитимны, их задаем мы с некоторыми нашими европейскими друзьями. Как совместить краткосрочную цель в виде прекращения огня и долгосрочные стратегические обеспокоенности - крайней важная задача на данный момент", - заявил Фидан в интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в Мюнхене поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияВладимир ПутинХакан ФиданЕвросоюзНАТОВерховная Рада УкраиныМюнхенская конференция по безопасностиРоссия
 
 
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