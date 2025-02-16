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Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.02.2025
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12:06 16.02.2025 (обновлено: 12:11 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/tsentr-1999657893.html
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.02.2025
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:06:00+03:00
2025-02-16T12:11:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль Mastiff, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Красноармейск, Песчаное, Андреевка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное и Новоалександровка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 475 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль Mastiff, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Красноармейск, Песчаное, Андреевка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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