https://ria.ru/20250216/tsentr-1999657893.html

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.02.2025

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:06:00+03:00

2025-02-16T12:06:00+03:00

2025-02-16T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль Mastiff, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Красноармейск, Песчаное, Андреевка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное и Новоалександровка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия