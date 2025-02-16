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Нетаньяху назначил нового начальника генштаба ЦАХАЛ - РИА Новости, 16.02.2025
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23:27 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/tsakhal-1999728013.html
Нетаньяху назначил нового начальника генштаба ЦАХАЛ
Нетаньяху назначил нового начальника генштаба ЦАХАЛ - РИА Новости, 16.02.2025
Нетаньяху назначил нового начальника генштаба ЦАХАЛ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на заседании правительства заявил, что полностью одобряет назначение генерального директора минобороны... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T23:27:00+03:00
2025-02-16T23:27:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на заседании правительства заявил, что полностью одобряет назначение генерального директора минобороны генерал-майора в отставке Эяля Замира на должность начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Я благодарю Герци Халеви (действующий глава генштаба - ред.) за его службу и полностью поддерживаю назначение Эяля Замира начальником генерального штаба ЦАХАЛ, вместе с министром обороны... Меня впечатлила его преданность стране, его приверженность ЦАХАЛ и тот факт, что у него наступательный подход", - заявил премьер на заседании правительства. Премьер отметил, что уже дважды пытался назначить Замира на эту должность, однако удалось это сделать только сейчас. "Я ввел понятие – "абсолютная победа". Нас за это много критиковали и высмеивали, но всем очевидно, что мы стоим перед возможностями достичь побед, о которых и мечтать не могли. Я ожидаю, что во время службы Эяля Замира – возможно, даже в ближайшее время – мы достигнем этих великих успехов, которые изменят не только положение Израиля, но и облик всего Ближнего Востока", - добавил Нетаньяху. В январе действующий начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что уйдет в отставку 6 марта 2025 года, причиной своего ухода Халеви назвал провал военных во время атаки палестинских радикалов из сектора Газа 7 октября 2023 года. Израильский авторитетный военный деятель 58-летний Эяль Замир прослужил в ЦАХАЛ 38 лет и является генералом бронетанковых войск. Ранее он дважды был среди кандидатов на пост начальника генштаба. В начале 2023 года после победы Нетаньяху на выборах Замир, считающийся близким к Нетаньяху, был назначен генеральным директором минобороны. В последние годы Замир регулярно возглавлял визиты израильских военных делегаций в США и другие страны, в рамках которых подписывались контракты на поставки военной помощи Израилю и оружейные сделки.
https://ria.ru/20250216/netanyakhu-1999713232.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху назначил нового начальника генштаба ЦАХАЛ

Нетаньяху назначил генерал-майора в отставке Замира главой генштаба ЦАХАЛ

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на заседании правительства заявил, что полностью одобряет назначение генерального директора минобороны генерал-майора в отставке Эяля Замира на должность начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Я благодарю Герци Халеви (действующий глава генштаба - ред.) за его службу и полностью поддерживаю назначение Эяля Замира начальником генерального штаба ЦАХАЛ, вместе с министром обороны... Меня впечатлила его преданность стране, его приверженность ЦАХАЛ и тот факт, что у него наступательный подход", - заявил премьер на заседании правительства.
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Премьер отметил, что уже дважды пытался назначить Замира на эту должность, однако удалось это сделать только сейчас.
"Я ввел понятие – "абсолютная победа". Нас за это много критиковали и высмеивали, но всем очевидно, что мы стоим перед возможностями достичь побед, о которых и мечтать не могли. Я ожидаю, что во время службы Эяля Замира – возможно, даже в ближайшее время – мы достигнем этих великих успехов, которые изменят не только положение Израиля, но и облик всего Ближнего Востока", - добавил Нетаньяху.
В январе действующий начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что уйдет в отставку 6 марта 2025 года, причиной своего ухода Халеви назвал провал военных во время атаки палестинских радикалов из сектора Газа 7 октября 2023 года.
Израильский авторитетный военный деятель 58-летний Эяль Замир прослужил в ЦАХАЛ 38 лет и является генералом бронетанковых войск. Ранее он дважды был среди кандидатов на пост начальника генштаба. В начале 2023 года после победы Нетаньяху на выборах Замир, считающийся близким к Нетаньяху, был назначен генеральным директором минобороны. В последние годы Замир регулярно возглавлял визиты израильских военных делегаций в США и другие страны, в рамках которых подписывались контракты на поставки военной помощи Израилю и оружейные сделки.
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