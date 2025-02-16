Россиянину Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги
Мать отпущенного из Газы Труфанова заявила, что похитители прострелили ему ноги
Александр Труфанов
Александр Труфанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Освобожденному из сектора Газа гражданину Израиля и России Александру Труфанову палестинские радикалы прострелили обе ноги во время похищения 7 октября 2023 года, рассказала журналистам мать освобожденного заложника Елена Труфанова.
«
"Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Это является большой радостью и облегчением. Моему сыну прострелили обе ноги во время его похищения, и для нас это явное чудо, что он может стоять и ходить", - заявила Елена во время первого обращения к журналистам с момента освобождения ее сына в субботу.
Появились кадры первой встречи россиянина Труфанова с семьей
15 февраля, 19:58
Елена Труфанова, которая сама была среди заложников палестинского движения ХАМАС, заявила что благодарит Всевышнего за то, что дожила до дня, когда снова увидела своего сына, который провел почти 500 дней в плену в Газе.
В субботу гражданин РФ и Израиля Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после почти 500 дней в плену ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.
С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов, в рамках которых Израиль добился освобождения 21 израильского заложника и пятерых граждан Таиланда. С начала реализации первой фазы сделки из израильских тюрем освобождено более тысячи палестинских заключенных. Палестинские группировки продолжают удерживать в секторе Газа 73 израильских заложника, включая погибших.
Посол России в Израиле навестил освобожденного из Газы Труфанова
15 февраля, 22:19