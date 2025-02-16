https://ria.ru/20250216/trufanov-1999723438.html

Россиянину Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги

Россиянину Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги - РИА Новости, 16.02.2025

Россиянину Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги

Освобожденному из сектора Газа гражданину Израиля и России Александру Труфанову палестинские радикалы прострелили обе ноги во время похищения 7 октября 2023... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T22:17:00+03:00

2025-02-16T22:17:00+03:00

2025-02-16T22:37:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Освобожденному из сектора Газа гражданину Израиля и России Александру Труфанову палестинские радикалы прострелили обе ноги во время похищения 7 октября 2023 года, рассказала журналистам мать освобожденного заложника Елена Труфанова."Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Это является большой радостью и облегчением. Моему сыну прострелили обе ноги во время его похищения, и для нас это явное чудо, что он может стоять и ходить", - заявила Елена во время первого обращения к журналистам с момента освобождения ее сына в субботу.Елена Труфанова, которая сама была среди заложников палестинского движения ХАМАС, заявила что благодарит Всевышнего за то, что дожила до дня, когда снова увидела своего сына, который провел почти 500 дней в плену в Газе.В субботу гражданин РФ и Израиля Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после почти 500 дней в плену ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов, в рамках которых Израиль добился освобождения 21 израильского заложника и пятерых граждан Таиланда. С начала реализации первой фазы сделки из израильских тюрем освобождено более тысячи палестинских заключенных. Палестинские группировки продолжают удерживать в секторе Газа 73 израильских заложника, включая погибших.

https://ria.ru/20250215/trufanov-1999608743.html

https://ria.ru/20250215/trufanov-1999621922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хамас, в мире, россия, таиланд, анатолий викторов, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году