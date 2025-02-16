https://ria.ru/20250216/tigr-1999639527.html

У отловленного в Приморье амурского тигра обнаружили множественные раны

У отловленного в Приморье амурского тигра обнаружили множественные раны - РИА Новости, 16.02.2025

У отловленного в Приморье амурского тигра обнаружили множественные раны

Специалисты обнаружили множественные раны мягких тканей у конфликтного амурского тигра, отловленного в пятницу у села Андреевка Хасанского округа Приморья,... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T06:27:00+03:00

2025-02-16T06:27:00+03:00

2025-02-16T06:27:00+03:00

россия

алексеевка

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921582653_0:244:2914:1883_1920x0_80_0_0_df0224449301245b5d38bd71be3ff09c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Специалисты обнаружили множественные раны мягких тканей у конфликтного амурского тигра, отловленного в пятницу у села Андреевка Хасанского округа Приморья, сообщает МРОО "Центр "Тигр". "В Центре "Тигр" был проведен ветеринарный осмотр хищника - это взрослый самец пяти-семи лет, весом 168 килограммов, обнаружены множественные раны мягких тканей различной давности - старые воспалённые, а также свежие. Предположительно, это раны от схваток с другими тиграми", - говорится в сообщении организации. Отмечается, что тигр остается в центре для дальнейшей реабилитации. В пятницу региональное минприроды сообщило, что охотнадзор отловил в Хасанском округе Приморья четвертого с начала года амурского тигра, выходившего в село и нападавшего на собак, его доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Ранее поймали зверей у сел Барабаш и Филипповка, их выпустили на отдаленной территории в других районах. Еще один тигр был пойман у поселка Приморский, специалисты обнаружили у него застарелые огнестрельные ранения, позже он скончался в реабилитационном центре. Всего за зимний период 2024-2025 годов в Приморском крае было изъято семь конфликтных тигров в Хасанском, Ольгинском муниципальных округах и в Дальнереченском муниципальном районе. Три особи находятся в реабилитационном центре, две скончались от полученных при жизни ранений. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250110/leopard-1993169040.html

https://ria.ru/20250121/tigr-1994794317.html

россия

алексеевка

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алексеевка, приморский край