У отловленного в Приморье амурского тигра обнаружили множественные раны
У отловленного в Приморье амурского тигра нашли множественные раны мягких тканей
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Специалисты обнаружили множественные раны мягких тканей у конфликтного амурского тигра, отловленного в пятницу у села Андреевка Хасанского округа Приморья, сообщает МРОО "Центр "Тигр".
"В Центре "Тигр" был проведен ветеринарный осмотр хищника - это взрослый самец пяти-семи лет, весом 168 килограммов, обнаружены множественные раны мягких тканей различной давности - старые воспалённые, а также свежие. Предположительно, это раны от схваток с другими тиграми", - говорится в сообщении организации.
Отмечается, что тигр остается в центре для дальнейшей реабилитации.
В пятницу региональное минприроды сообщило, что охотнадзор отловил в Хасанском округе Приморья четвертого с начала года амурского тигра, выходившего в село и нападавшего на собак, его доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Ранее поймали зверей у сел Барабаш и Филипповка, их выпустили на отдаленной территории в других районах. Еще один тигр был пойман у поселка Приморский, специалисты обнаружили у него застарелые огнестрельные ранения, позже он скончался в реабилитационном центре.
Всего за зимний период 2024-2025 годов в Приморском крае было изъято семь конфликтных тигров в Хасанском, Ольгинском муниципальных округах и в Дальнереченском муниципальном районе. Три особи находятся в реабилитационном центре, две скончались от полученных при жизни ранений.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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