https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ

Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025

Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ

Из-за массированного применения дронов значение танков как главной ударной силы сухопутных войск заметно снизилось. Однако эти боевые машины по-прежнему важны... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T08:00:00+03:00

2025-02-16T08:00:00+03:00

2025-02-16T09:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ссср

уралвагонзавод

вооруженные силы украины

т-72б3м

т-72 "урал"

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Из-за массированного применения дронов значение танков как главной ударной силы сухопутных войск заметно снизилось. Однако эти боевые машины по-прежнему важны. О современных российских танках в зоне СВО — в материале РИА Новости.Совершенный "Прорыв"В боевых действиях на Украине участвует вся линейка основных боевых танков, стоящих на вооружении. Их используют для поддержки пехоты в наступлении и обороне, уничтожения укрытий, огневых точек, опорных пунктов и вражеской техники, прорыва укрепрайонов. Способность быстро переносить огонь в широких пределах горизонтальных углов, а также высокая скорострельность и большая номенклатура боеприпасов делает их незаменимыми в общевойсковом бое любого вида.Наиболее современный и технически совершенный танк — Т-90М "Прорыв". Это глубоко переработанный вариант машины, принятой на вооружение в 1990-х. В модернизированной башне — развитая кормовая ниша с боекомплектом. Отсек для выстрелов изолирован от боевого отделения, что резко повышает выживаемость экипажа.Лоб корпуса и башни закрыт комбинированной броней с дополнительной накладной защитой. Для кумулятивных боеприпасов есть комплекс динамической защиты "Реликт", способный отразить выстрел даже из самых современных западных ПТРК. Специально для Т-90М создали многослойные чехлы "Накидка", уменьшающие видимость машины в различных диапазонах.Дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил вместе с агрегатами трансмиссии образует систему-моноблок, что облегчает обслуживание и ремонт. Максимальная скорость на шоссе — 70 километров в час, запас хода — 550 километров. Кроме того, есть вспомогательная силовая установка, дающая электричество для радиоэлектронного оборудования при выключенном основном двигателе. Это делает танк идеальным для атак из засад: не нужно заводить двигатель, чтобы произвести выстрел.Кроме того, Т-90М потлично ориентируется на поле боя. Система управления огнем "Калина" располагает комбинированным дневно-ночным прицелом наводчика "Сосна-У" и панорамным прицелом командира ПК ПАН. Имеются автомат сопровождения цели, двухплоскостной стабилизатор вооружения, система опознавания "свой-чужой", средства навигации. По приборам наблюдения машина ни в чем не уступает, а в чем-то и превосходит западные аналоги.Защита от дроновПожалуй, единственным слабым местом "Прорыва" была его уязвимость перед FPV-дронами. Кустарные решения вроде навариваемых на броню башни "мангалов" спасали не всегда — опытному оператору БПЛА не составляет труда обойти защиту и ударить в уязвимую зону. Этой проблемой занялась промышленность.На днях "Уралвагонзавод" сообщил об испытаниях Т-90М с комплексом активной защиты "Арена-М". Обновленная машина получила шесть малогабаритных приемо-передающих антенных постов, распределенных по периметру бронеплит башни. Они обеспечивают круговой обзор и засекают приближение боеприпасов противника. В бортовых нишах — контейнеры с боеприпасами-перехватчиками, команду на пуск которых выдает аппаратный модуль управления по данным антенных РЛС.Скорость поражаемых с помощью "Арены-М" целей — до 1200 метров в секунду, что позволяет перехватывать практически все ПТУР и тактические ракеты, а также FPV-дроны. Дополнительные тепловизионные датчики выявляют даже оптоволоконные БПЛА, устойчивые к комплексам радиоэлектронной борьбы. Это особенно важно, так как ВСУ стремительно сокращают отставание от российской армии в области разработки и применения "птичек на проводах".Заслуженные ветераныБолее простая и экономичная альтернатива "Прорыву" — танки Т-72, вариантов которых в зоне СВО довольно много: от бывалых Т-72Б образца 1989-го до современных Т-72Б3М с более сложным электронным оборудованием. В частности, это прицелы "Сосна-У", как на Т-90М, дисплейный комплекс механика-водителя с телевизионной камерой заднего обзора. Гусеничные ленты — с косыми грунтозацепами и бортовыми экранами с интегрированными модулями динамической защиты "Реликт". Другие уязвимые зоны прикрыты ДЗ "Контакт-5", а с 2022-го — дополнительно "Контактом-1".Орудие — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А46М-5 с улучшенной баллистикой и ресурсом. Модернизированный автомат заряжания позволяет использовать новые удлиненные бронебойные подкалиберные снаряды "Свинец". Кроме того — современный баллистический вычислитель, усовершенствованный стабилизатор вооружения и автомат сопровождения целей, серьезно упрощающий работу оператора-наводчика. Раньше на Т-72Б3М устанавливали французские тепловизоры, теперь их заменили российскими.Наравне с "семьдесят вторыми" в зоне СВО активно действуют танки Т-80 — в том числе в самой последней модификации Т-80БВМ. Тут главный козырь — газотурбинный двигатель ГТД-1250 мощностью, соответственно, 1250 лошадиных сил. От дизельных, устанавливаемых на семейства Т-90 и Т-72, он отличается более быстрой подготовкой к запуску, меньшими весом и дымностью выхлопа, что понижает заметность машины. Интересная особенность: благодаря конструкции двигателя Т-80БВМ практически не слышно с передней проекции. Опытный экипаж способен буквально подкрадываться к позициям противника. В перспективе — установка на Т-80БВМ комплекса активной защиты "Арена-М".Нашлось место в боевых порядках российской армии и более старым машинам, которых еще немало на базах хранения. Речь идет прежде всего о средних танках Т-62М и Т-62МВ, выпускавшихся в СССР с 1962-го по 1975-й. За первые два года спецоперации в строй вернули около 700 машин этих типов. Несмотря на почтенный возраст, они успешно применяются для стрельбы с закрытых позиций и представляют собой, по сути, гаубицы с танковым бронированием. Толстая "шкура" спасает их при близком разрыве осколочно-фугасного снаряда вражеской артиллерии. А мощи 115-миллиметровой гладкоствольной пушки 2А20 хватает, чтобы с успехом поражать легкую бронетехнику противника.

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безопасность, россия, ссср, уралвагонзавод, вооруженные силы украины, т-72б3м, т-72 "урал", т-90м