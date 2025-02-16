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В Польше рассказали о нетипичной переговорной тактике США
В Польше рассказали о нетипичной переговорной тактике США - РИА Новости, 16.02.2025
В Польше рассказали о нетипичной переговорной тактике США
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог представил европейским союзникам "нетипичную" переговорную тактику США, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T16:04:00+03:00
2025-02-16T16:04:00+03:00
2025-02-16T16:04:00+03:00
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог представил европейским союзникам "нетипичную" переговорную тактику США, сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Выступление Сикорского транслировало Польское телевидение. "Генерал Келлог представил и мне лично, и некоторым европейским союзникам переговорную тактику США. Она нетипична, но несет определенный надежды", - сказал Сикорский. При этом польский министр не стал рассказывать подробностей американской тактики. "Я не буду здесь ее раскрывать", - сказал он. В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни. По данным издания, советник по национальной безопасности Майк Уолц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет. По словам источников, сейчас нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999625203.html
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в мире, сша, украина, польша, кит келлог, радослав сикорский, марко рубио, россия, европа
В мире, США, Украина, Польша, Кит Келлог, Радослав Сикорский, Марко Рубио, Россия, Европа
В Польше рассказали о нетипичной переговорной тактике США
Сикорский: Келлог представил Европе нетипичную переговорную тактику США