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Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти - РИА Новости, 16.02.2025
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00:37 16.02.2025 (обновлено: 00:38 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/stolknovenie-1999630221.html
Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти
Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти - РИА Новости, 16.02.2025
Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти
Водитель Chrysler погиб после столкновения с автобусом во Всеволожском районе Ленинградской области, один из его пассажиров получил лёгкие травмы, сообщила... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T00:37:00+03:00
2025-02-16T00:38:00+03:00
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Водитель Chrysler погиб после столкновения с автобусом во Всеволожском районе Ленинградской области, один из его пассажиров получил лёгкие травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Авария произошла около 20.00 мск в субботу на 13-м километре автодороги Осиновая Роща - Магистральная во Всеволожском районе. "Шестидесятисемилетний водитель автомобиля "Крайслер" не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом "ЛиАЗ" маршрута № 433... В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте аварии", - говорится в сообщении. Один из пассажиров автобуса, 17-летний юноша, был госпитализирован с лёгкими травмами, отмечают в ГУМВД. По факту аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20250215/dtp-1999609592.html
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всеволожский район
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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти

Водитель Chrysler погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Водитель Chrysler погиб после столкновения с автобусом во Всеволожском районе Ленинградской области, один из его пассажиров получил лёгкие травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Авария произошла около 20.00 мск в субботу на 13-м километре автодороги Осиновая Роща - Магистральная во Всеволожском районе.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
Вчера, 20:03
"Шестидесятисемилетний водитель автомобиля "Крайслер" не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом "ЛиАЗ" маршрута № 433... В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте аварии", - говорится в сообщении.
Один из пассажиров автобуса, 17-летний юноша, был госпитализирован с лёгкими травмами, отмечают в ГУМВД.
По факту аварии проводится проверка.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Новой Москве в ДТП с поездом пострадал человек
Вчера, 21:50
 
ПроисшествияВсеволожский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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