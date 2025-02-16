https://ria.ru/20250216/stolknovenie-1999630221.html

Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти

Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти - РИА Новости, 16.02.2025

Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти

Водитель Chrysler погиб после столкновения с автобусом во Всеволожском районе Ленинградской области, один из его пассажиров получил лёгкие травмы, сообщила... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T00:37:00+03:00

2025-02-16T00:37:00+03:00

2025-02-16T00:38:00+03:00

происшествия

всеволожский район

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Водитель Chrysler погиб после столкновения с автобусом во Всеволожском районе Ленинградской области, один из его пассажиров получил лёгкие травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Авария произошла около 20.00 мск в субботу на 13-м километре автодороги Осиновая Роща - Магистральная во Всеволожском районе. "Шестидесятисемилетний водитель автомобиля "Крайслер" не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом "ЛиАЗ" маршрута № 433... В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте аварии", - говорится в сообщении. Один из пассажиров автобуса, 17-летний юноша, был госпитализирован с лёгкими травмами, отмечают в ГУМВД. По факту аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20250215/dtp-1999609592.html

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всеволожский район

ленинградская область

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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)