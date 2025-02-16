https://ria.ru/20250216/starmer-1999728184.html

FT сообщила о планах Стармера встретиться с Трампом в конце февраля

FT сообщила о планах Стармера встретиться с Трампом в конце февраля - РИА Новости, 16.02.2025

FT сообщила о планах Стармера встретиться с Трампом в конце февраля

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится в США на встречу с президентом страны Дональдом Трампом на последней неделе февраля, сообщает газета... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T23:28:00+03:00

2025-02-16T23:28:00+03:00

2025-02-16T23:28:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится в США на встречу с президентом страны Дональдом Трампом на последней неделе февраля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на людей, близких к британскому премьеру. "Ожидается, что Стармер отправится в Вашингтон на последней неделе февраля в попытке убедить Трампа полностью вовлечь европейские страны в переговоры по Украине и постараться предотвратить введение пошлин со стороны США", - пишет издание. Отмечается, что в понедельник Стармер будет на саммите лидеров ЕС в Париже с тем, чтобы обсудить роль Европы в урегулировании конфликта на Украине. Ранее Трамп подтвердил предстоящий визит Стармера в США по инициативе Лондона, заявив, что встреча состоится в ближайшие недели. Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать". В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию. Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250126/britaniya-1995600963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, украина, сша, кир стармер, дональд трамп, марк рютте, евросоюз, нато