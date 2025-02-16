https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999702794.html

Спецоперация, 16 февраля: под Белгородом при атаке БПЛА ВСУ погибла женщина

Спецоперация, 16 февраля: под Белгородом при атаке БПЛА ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 16.02.2025

Спецоперация, 16 февраля: под Белгородом при атаке БПЛА ВСУ погибла женщина

Российские войска в воскресенье нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ и цеху сборки дронов, отражены три атаки украинских войск в Курской... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T18:55:00+03:00

2025-02-16T18:55:00+03:00

2025-02-16T18:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Российские войска в воскресенье нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ и цеху сборки дронов, отражены три атаки украинских войск в Курской области, женщина погибла в Белгородской области после удара беспилотника ВСУ. ВС РФ нанесли поражение военным объектам ВСУРоссийские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники противника в 141-м районе. ВСУ потеряли за минувшие сутки около 1025 военнослужащих и танк. Средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Курской областиРоссийские войска за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БПЛА. Всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 61 010 военнослужащих, 365 танков. ПВО сбила за сутки четыре БПЛА над Белгородской и Курской областямиРоссийские средства ПВО ночью уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью. Около 11.20 мск еще был сбит БПЛА над Белгородской областью. Около 11.30 мск ПВО уничтожила еще один дрон над Курской областью, около 16.00 мск над – Белгородской. Женщина погибла после удара дрона ВСУ в Белгородской областиДрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в Белгородской области, погибла женщина, еще одна пострадала, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Кроме того, после атаки украинского дрона пострадал сотрудник сельхозпредприятия в селе Репяховка Краснояружского района, сообщил Гладков. Губернатор добавил, что в Валуйском округе повторным атакам подвергся посёлок Уразово. Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения, повреждены дом, гараж и находящиеся в нём трактор и легковой автомобиль. В результате атаки второго беспилотника выбиты окна нескольких квартир многоквартирного дома. В городе Валуйки вследствие детонации дрона повреждены три автомобиля и частный дом. Глава дипломатии ЕС заявила, что мирные россияне не гибнут в украинском конфликтеГлава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта. "Что касается разницы между Россией и Украиной, разница состоит в том, что мирные жители России не умирают. Российские дети и женщины не умирают. Погибают солдаты, которые находятся на чужой территории", - заявила Каллас, выступая на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее Каллас заявила, что ЕС должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной. Финский президент заявил о необходимости переговоров для перевооружения УкраиныПрезидент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и "оказания давления" на Россию. "Первая фаза - это предварительные переговоры. И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию. Это означает санкции, означает замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы… Эта фаза, мы не знаем, сколько времени она займет, но это будет какое-то время. Вторая фаза, и мы еще не достигли ее, - это прекращение огня. И прекращение огня довольно часто путают с мирным процессом", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, премьер Хорватии Андрей Пленкович, несмотря на заявления США о попытках урегулировать конфликт на Украине, продолжает настаивать на накачке Киева оружием. Глава МИД Польши заявил, что размещение ВС Польши на Украине не рассматриваетсяМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что развертывание на территории Украины польских вооруженных сил после окончания конфликта не обсуждается. "Это не обсуждается", - заявил Сикорский в интервью телеканалу TVP World, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.

https://ria.ru/20250216/zavershenie-1999686227.html

https://ria.ru/20250216/telegraph-1999676293.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожает бронемашину ВСУ в Курской области Минобороны РФ показало точную работу барражирующего боеприпаса «Ланцет», уничтожившего бронемашину ВСУ в приграничном районе Курской области 2025-02-16T18:55 true PT0M36S

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Боец СВО: ВСУ в Дзержинске размещали свои огневые позиции, прикрываясь мирными жителями ВСУ в Дзержинске в ДНР размещали свои огневые позиции, прикрываясь мирными жителями, об этом РИА Новости рассказал оператор разведывательного БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки "Центр" Канат Ниязов 2025-02-16T18:55 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, курская область, кайя каллас, вячеслав гладков, радослав сикорский, евросоюз, вооруженные силы украины