https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637859.html

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и боевиков ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и боевиков ВСУ в Курской области

Российский экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и личный состав ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T05:11:00+03:00

2025-02-16T05:11:00+03:00

2025-02-16T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и личный состав ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. "По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637744.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)