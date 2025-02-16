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Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и боевиков ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и боевиков ВСУ в Курской области
Российский экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и личный состав ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T05:11:00+03:00
2025-02-16T05:11:00+03:00
2025-02-16T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и личный состав ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. "По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637744.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и боевиков ВСУ в Курской области
Минобороны: экипаж Ка-52М уничтожил технику и боевиков ВСУ в Курской области