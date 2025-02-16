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Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 16.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637744.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 16.02.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" Южного военного округа из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T05:07:00+03:00
2025-02-16T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 16 фев - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" Южного военного округа из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления БПЛА и живую силу противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Подразделением воздушной разведки было выявлено место дислокации пункта БАЛА противника. Координаты расположения украинских националистов были оперативно переданы расчету орудия "Гиацинт-Б". Военнослужащие получили команду, в считанные минуты развернули и навели орудие - и точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА боевиков ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Основной задачей артиллеристов орудия "Гиацинт-Б" отдельного соединения береговой обороны 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" является контрбатарейная борьба, при этом бойцам удается уничтожать пункты управления БПЛА, технику и артиллерийские орудия иностранного производства, а также личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637627.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет "Гиацинт-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 фев - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" Южного военного округа из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления БПЛА и живую силу противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Подразделением воздушной разведки было выявлено место дислокации пункта БАЛА противника. Координаты расположения украинских националистов были оперативно переданы расчету орудия "Гиацинт-Б". Военнослужащие получили команду, в считанные минуты развернули и навели орудие - и точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА боевиков ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Основной задачей артиллеристов орудия "Гиацинт-Б" отдельного соединения береговой обороны 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" является контрбатарейная борьба, при этом бойцам удается уничтожать пункты управления БПЛА, технику и артиллерийские орудия иностранного производства, а также личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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