https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637744.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 16.02.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" Южного военного округа из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T05:07:00+03:00
2025-02-16T05:07:00+03:00
2025-02-16T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997451532_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c5257f0cd9e068082fab0bf04a953426.jpg
ГЕНИЧЕСК, 16 фев - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" Южного военного округа из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления БПЛА и живую силу противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Подразделением воздушной разведки было выявлено место дислокации пункта БАЛА противника. Координаты расположения украинских националистов были оперативно переданы расчету орудия "Гиацинт-Б". Военнослужащие получили команду, в считанные минуты развернули и навели орудие - и точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА боевиков ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Основной задачей артиллеристов орудия "Гиацинт-Б" отдельного соединения береговой обороны 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" является контрбатарейная борьба, при этом бойцам удается уничтожать пункты управления БПЛА, технику и артиллерийские орудия иностранного производства, а также личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637627.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997451532_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_91ee534be2d29b8ab0fa7f21684d54e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет "Гиацинт-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра