https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637744.html

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 16.02.2025

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" Южного военного округа из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T05:07:00+03:00

2025-02-16T05:07:00+03:00

2025-02-16T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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ГЕНИЧЕСК, 16 фев - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" Южного военного округа из состава российской группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления БПЛА и живую силу противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Подразделением воздушной разведки было выявлено место дислокации пункта БАЛА противника. Координаты расположения украинских националистов были оперативно переданы расчету орудия "Гиацинт-Б". Военнослужащие получили команду, в считанные минуты развернули и навели орудие - и точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА боевиков ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Основной задачей артиллеристов орудия "Гиацинт-Б" отдельного соединения береговой обороны 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" является контрбатарейная борьба, при этом бойцам удается уничтожать пункты управления БПЛА, технику и артиллерийские орудия иностранного производства, а также личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.

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россия, вооруженные силы украины