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ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 16.02.2025 (обновлено: 07:25 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637627.html
ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области
ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025
ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области
Российские расчеты БПЛА при помощи FPV-дронов уничтожили два украинских мостоукладчика Biber на базе немецкого танка Leopard 1, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T05:04:00+03:00
2025-02-16T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские расчеты БПЛА при помощи FPV-дронов уничтожили два украинских мостоукладчика Biber на базе немецкого танка Leopard 1, сообщили журналистам в Минобороны России, предоставив видео."Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, ежедневно вылетают на боевую задачу, оператор "дроновод" обнаружил украинские мостоукладчики, пытавшиеся установить колейные мосты через ров вблизи населенного пункта в одном из приграничных районов Курской области. Операторы разведчиков десантно-штурмовой бригады ВДВ точными ударами FPV-дронов уничтожили мостоукладчики противника", — говорится в сообщении.Уточняется, что были уничтожены два мостоукладчика ВСУ Biber на базе немецкого танка Leopard 1.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999630113.html
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россия, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские расчеты БПЛА при помощи FPV-дронов уничтожили два украинских мостоукладчика Biber на базе немецкого танка Leopard 1, сообщили журналистам в Минобороны России, предоставив видео.
"Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, ежедневно вылетают на боевую задачу, оператор "дроновод" обнаружил украинские мостоукладчики, пытавшиеся установить колейные мосты через ров вблизи населенного пункта в одном из приграничных районов Курской области. Операторы разведчиков десантно-штурмовой бригады ВДВ точными ударами FPV-дронов уничтожили мостоукладчики противника", — говорится в сообщении.
Уточняется, что были уничтожены два мостоукладчика ВСУ Biber на базе немецкого танка Leopard 1.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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