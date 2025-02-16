https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637627.html

ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области

ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025

ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области

Российские расчеты БПЛА при помощи FPV-дронов уничтожили два украинских мостоукладчика Biber на базе немецкого танка Leopard 1, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T05:04:00+03:00

2025-02-16T05:04:00+03:00

2025-02-16T07:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские расчеты БПЛА при помощи FPV-дронов уничтожили два украинских мостоукладчика Biber на базе немецкого танка Leopard 1, сообщили журналистам в Минобороны России, предоставив видео."Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, ежедневно вылетают на боевую задачу, оператор "дроновод" обнаружил украинские мостоукладчики, пытавшиеся установить колейные мосты через ров вблизи населенного пункта в одном из приграничных районов Курской области. Операторы разведчиков десантно-штурмовой бригады ВДВ точными ударами FPV-дронов уничтожили мостоукладчики противника", — говорится в сообщении.Уточняется, что были уничтожены два мостоукладчика ВСУ Biber на базе немецкого танка Leopard 1.

https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999630113.html

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россия, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины