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ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области
ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025
ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области
Российские расчеты БПЛА при помощи FPV-дронов уничтожили два украинских мостоукладчика Biber на базе немецкого танка Leopard 1, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T05:04:00+03:00
2025-02-16T05:04:00+03:00
2025-02-16T07:25:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские расчеты БПЛА при помощи FPV-дронов уничтожили два украинских мостоукладчика Biber на базе немецкого танка Leopard 1, сообщили журналистам в Минобороны России, предоставив видео."Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, ежедневно вылетают на боевую задачу, оператор "дроновод" обнаружил украинские мостоукладчики, пытавшиеся установить колейные мосты через ров вблизи населенного пункта в одном из приграничных районов Курской области. Операторы разведчиков десантно-штурмовой бригады ВДВ точными ударами FPV-дронов уничтожили мостоукладчики противника", — говорится в сообщении.Уточняется, что были уничтожены два мостоукладчика ВСУ Biber на базе немецкого танка Leopard 1.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999630113.html
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россия, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области